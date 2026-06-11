Joaquín Guzmán

Joaquín 'El Chapo' Guzmán envía dos nuevas cartas al juez y reitera su petición de un nuevo jucio

En las misivas, escritas a puño y letra y en inglés, Guzmán Loera asegura que se cometió una injusticia en su caso y se deslinda de todas las acusaciones en su contra

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Por:N+ Univision
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Video Juez de EEUU niega solicitud de "El Chapo" Guzmán para ser extraditado a México

El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán emitió dos nuevas cartas dirigidas al juez Brian Cogan, de la Corte de Nueva York, con las que ya son 13 manuscritos los que ha emitido el exlíder del Cartel de Sinaloa.

En las misivas, escritas a puño y letra y en inglés, Guzmán Loera asegura que se cometió una injusticia en su caso y se deslinda de todas las acusaciones en su contra, afirmando que, supuestamente, el Gobierno de México cometió todos los crímenes que se le imputan y que le tienen cumpliendo una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

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Además, pidió al juez Cogan otra oportunidad y poder tener las facilidades para que su familia lo visite en prisión.

Imagen Corte de Brooklyn

En la segunda de las cartas, recibida el 10 de junio por la Corte, Joaquín Guzmán Loera aseguró que su sentencia fue “injusta” y responsabilizó al Gobierno de México por sus crímenes.

“El Gobierno mexicano hizo todos los asesinatos y me culparon por tratar de proteger mi vida y a mi familia en México”, escribe en la misiva.

Imagen Corte de Brooklyn

Rechazan peticiones del ‘Chapo’ Guzmán

Hasta el momento, las peticiones que ha lanzado “El Chapo” Guzmán, como un nuevo juicio, la revisión de su condena y su extradición a México, han sido rechazadas por el juez Cogan, debido a que afirma que carecen de fundamentos legales y validez jurídica.

En las últimas semanas, el exlíder del Cartel de Sinaloa envió múltiples cartas manuscritas desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, donde cumple cadena perpetua.

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