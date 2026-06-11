Noticias ¿Quién disparó al jugador de fútbol americano de una escuela secundaria de Mesa? Tres años después, inicia el juicio El proceso judicial busca reconstruir lo ocurrido durante el incidente que conmocionó a la comunidad de Mesa en 2023

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La familia de Jeremiah Aviles llenó un lado de la sala del Tribunal Superior del Condado Maricopa mientras los fiscales y los abogados defensores exponían versiones contrapuestas de cómo una reunión nocturna entre amigos terminó con su muerte y un compañero de escuela enfrentando una pena de prisión.

Peter Clabron, también conocido como PJ, está siendo juzgado por disparo ilegal de arma de fuego y homicidio involuntario por la muerte a tiros en 2023 de Aviles, un joven de 18 años que cursaba el último año de secundaria y estaba a pocas semanas de graduarse.

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Clabron y Aviles eran amigos y compañeros de equipo de fútbol americano cuando ocurrió el tiroteo poco antes de las 2 de la madrugada del 7 de mayo de 2023, dentro del dormitorio de Clabron en la casa de su familia en Mesa.

La fiscalía alega que Clabron sostenía el arma cuando se disparó y mató a Aviles, mientras que los abogados defensores de Clabron afirman que, según los testimonios de los testigos y las pruebas, no está claro quién disparó, pero que no fue Clabron.

Esa noche, otros dos adolescentes, Champ Gennicks y Hector Hernandez, se encontraban en la habitación; ninguno de ellos fue acusado en el caso. Hernandez, quien según sus abogados abandonó la casa tras el tiroteo, se suicidó en 2025.

Una "combinación mortal" de alcohol, marihuana y un arma

“Mezclar alcohol y marihuana y jugar con armas es una combinación mortal y, en este caso, el acusado hizo precisamente eso”, dijo la fiscal del condado de Maricopa, Angela Andrews, a los miembros del jurado en su declaración inicial.

Andrews afirmó que las pruebas demostrarían que Clabron actuó de forma temeraria al manipular un arma en el dormitorio, provocando la muerte de Aviles.

Según declaró ante el jurado, la investigación se complicó casi de inmediato porque la escena cambió antes de que llegaran los agentes. Hernández abandonó la vivienda llevándose dos armas, afirmó Andrews.

Según Gennicks, la pistola con la que, según los fiscales, se efectuó e l disparo mortal, la escondió debajo de un peluche en la habitación de Clabron.

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Según Andrews, la policía también encontró pruebas fuera de la casa, incluyendo un cargador de municiones, balas sin disparar cerca de la entrada de la casa de un vecino y una botella de Crown Royal en el jardín del vecino. La botella tenía sangre de Avilés, lo que significa que fue trasladada allí después del tiroteo, explicó Andrews.

Según declaró ante el jurado, también tenía la huella dactilar de Clabron. El fiscal reconoció que las declaraciones de los testigos en el caso eran contradictorias.

Según Andrews, Gennicks declaró inicialmente a la policía que estaba en el baño cuando se disparó el arma. Sin embargo, en una segunda entrevista al día siguiente, les dijo a los detectives que Hernández estaba en el baño y que Clabron era quien manipulaba el arma cuando Avilés recibió el disparo .

Andrews les dijo a los miembros del jurado que tendrían que decidir qué afirmaciones tenían sentido a la luz de las pruebas. “En un mundo ideal, tendríamos testigos que vendrían aquí y les contarían exactamente lo que pasó”, dijo Andrews. “Pero, lamentablemente, no vivimos en un mundo ideal”.

Un testigo clave cambió su versión tras la muerte de Jeremiah Aviles en Mesa

El abogado defensor Anthony Knowles dijo a los miembros del jurado que el caso de la fiscalía depende en gran medida de Gennicks, el único testigo superviviente que se espera que declare sobre lo que ocurrió dentro o cerca del dormitorio cuando se disparó el arma. Knowles afirmó que Gennicks dio al menos tres versiones diferentes de lo sucedido.

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Al principio, Gennicks declaró a la policía que estaba en el baño y que no vio el tiroteo, según Knowles. Posteriormente, afirmó que se encontraba en el dormitorio y que Clabron estaba sentado en la cama, manipulando una pistola cerca de su cintura cuando esta se disparó. En otra entrevista con la defensa, según Knowles, Gennicks volvió a cambiar su versión y dijo que Clabron estaba sentado en una silla de jardín a los pies de la cama.

“Esa es una inconsistencia importante, y eso importa”, dijo Knowles a los miembros del jurado.

Según declaró, la autopsia no coincide con la versión de Gennick, quien afirma que Avilés recibió un disparo en la cara mientras miraba a Clabron. El médico forense concluyó que Avilés recibió un disparo en la parte posterior o superior de la cabeza, con un ángulo descendente, añadió.

La defensa también presentó pruebas que involucraban a Hernández. Hernández se marchó con dos armas, las limpió posteriormente y las escondió en el ático de su casa.

En un documento presentado por la defensa también se afirma que los pantalones cortos de Hernández presentaban salpicaduras de sangre a alta velocidad, algo que, según se espera que declare un experto de la defensa, solo pudo haber ocurrido en el momento en que Avilés recibió el disparo.

Knowles dijo que Clabron, a diferencia de Hernández, se quedó en la casa, llamó al 911 e intentó ayudar a Aviles antes de que llegara la policía.

“PJ no escondió el arma”, dijo Knowles. “PJ no agarró todas las demás armas y salió corriendo”.

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La defensa dijo a los miembros del jurado que la cuestión central no es si Avilés murió en la habitación de Clabrón, sino si los fiscales pueden probar más allá de toda duda razonable que Clabrón fue quien disparó el tiro mortal.