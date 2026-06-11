Evacúan el Pentágono tras incidente con materiales peligrosos
Elementos de emergencia y personal especializado acudieron al lugar para atender la situación y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes
El Pentágono fue evacuado este jueves tras registrarse un incidente relacionado con materiales peligrosos, lo que activó los protocolos de seguridad en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ubicada en Arlington, Virginia, a las afueras de Washington.
El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó que varias de sus unidades, incluido el Equipo de Materiales Peligrosos, fueron desplegadas en el lugar para brindar apoyo durante la emergencia. Asimismo, precisó que la Policía de Protección de la Fuerza del Pentágono (PFPA, por sus siglas en inglés) es la autoridad responsable de dirigir y coordinar las acciones derivadas del incidente.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la naturaleza del material involucrado ni han informado sobre personas afectadas. La situación permanece bajo evaluación mientras continúan las labores de los equipos especializados dentro del complejo militar.
El Pentágono, considerado uno de los centros neurálgicos de la defensa estadounidense, alberga a miles de empleados civiles y militares. Ante este tipo de contingencias, las instalaciones cuentan con estrictos procedimientos de evacuación y respuesta inmediata, con el fin de salvaguardar la integridad del personal y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.