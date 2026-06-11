ÚLTIMA HORA
estados unidos

Evacúan el Pentágono tras incidente con materiales peligrosos

Elementos de emergencia y personal especializado acudieron al lugar para atender la situación y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 11 de junio de 2026

El Pentágono fue evacuado este jueves tras registrarse un incidente relacionado con materiales peligrosos, lo que activó los protocolos de seguridad en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ubicada en Arlington, Virginia, a las afueras de Washington.

Relacionado

Republicanos en el Congreso inician trámite para destituir a jueza federal de Atlanta que tuvo relaciones sexuales con un policía en las oficinas de la corte
4 mins

Republicanos en el Congreso inician trámite para destituir a jueza federal de Atlanta que tuvo relaciones sexuales con un policía en las oficinas de la corte

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy jueves 11 de junio: tormentas fuertes, lluvias intensas y riesgo de inundaciones
2 mins

Clima en Estados Unidos hoy jueves 11 de junio: tormentas fuertes, lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Estados Unidos
Resultados de la lotería Powerball de hoy, 10 de junio de 2026, con un premio mayor de $238 millones
2 mins

Resultados de la lotería Powerball de hoy, 10 de junio de 2026, con un premio mayor de $238 millones

Estados Unidos
Las abejas asesinas de Arizona son peligrosas para las personas y las mascotas: ¿cómo mantenerse a salvo?
5 mins

Las abejas asesinas de Arizona son peligrosas para las personas y las mascotas: ¿cómo mantenerse a salvo?

Estados Unidos
Nueva York emite aviso por peligrosa ola de calor en junio 2026; esto dice la alerta
3 mins

Nueva York emite aviso por peligrosa ola de calor en junio 2026; esto dice la alerta

Estados Unidos
Nueva York regala 500 entradas para la Copa Mundial a familias, personal de emergencia y militares
1 mins

Nueva York regala 500 entradas para la Copa Mundial a familias, personal de emergencia y militares

Estados Unidos
¿Google Gemini está caído? Los usuarios reportaron problemas con el chatbot de IA; últimas actualizaciones del miércoles 10 de junio
1 mins

¿Google Gemini está caído? Los usuarios reportaron problemas con el chatbot de IA; últimas actualizaciones del miércoles 10 de junio

Estados Unidos
Tragedia en Detroit: joven de Michigan asesina a cuatro miembros de su familia, incluidos sus padres y su hermano
1 mins

Tragedia en Detroit: joven de Michigan asesina a cuatro miembros de su familia, incluidos sus padres y su hermano

Estados Unidos
Paquete sospechoso activa un operativo de emergencia en un edificio federal
1 mins

Paquete sospechoso activa un operativo de emergencia en un edificio federal

Estados Unidos
Cientos de carteles publicitarios culpan a Donald Trump de los "sorpresivos precios del verano"
3 mins

Cientos de carteles publicitarios culpan a Donald Trump de los "sorpresivos precios del verano"

Estados Unidos

El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó que varias de sus unidades, incluido el Equipo de Materiales Peligrosos, fueron desplegadas en el lugar para brindar apoyo durante la emergencia. Asimismo, precisó que la Policía de Protección de la Fuerza del Pentágono (PFPA, por sus siglas en inglés) es la autoridad responsable de dirigir y coordinar las acciones derivadas del incidente.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la naturaleza del material involucrado ni han informado sobre personas afectadas. La situación permanece bajo evaluación mientras continúan las labores de los equipos especializados dentro del complejo militar.

El Pentágono, considerado uno de los centros neurálgicos de la defensa estadounidense, alberga a miles de empleados civiles y militares. Ante este tipo de contingencias, las instalaciones cuentan con estrictos procedimientos de evacuación y respuesta inmediata, con el fin de salvaguardar la integridad del personal y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Corazón de Oro
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Socias por accidente
Noche de bodas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX