ÚLTIMA HORA estados unidos Evacúan el Pentágono tras incidente con materiales peligrosos Elementos de emergencia y personal especializado acudieron al lugar para atender la situación y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 11 de junio de 2026

El Pentágono fue evacuado este jueves tras registrarse un incidente relacionado con materiales peligrosos, lo que activó los protocolos de seguridad en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ubicada en Arlington, Virginia, a las afueras de Washington.

El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó que varias de sus unidades, incluido el Equipo de Materiales Peligrosos, fueron desplegadas en el lugar para brindar apoyo durante la emergencia. Asimismo, precisó que la Policía de Protección de la Fuerza del Pentágono (PFPA, por sus siglas en inglés) es la autoridad responsable de dirigir y coordinar las acciones derivadas del incidente.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la naturaleza del material involucrado ni han informado sobre personas afectadas. La situación permanece bajo evaluación mientras continúan las labores de los equipos especializados dentro del complejo militar.