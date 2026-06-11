Demócratas Sospechoso de asesinar a líder demócrata y a su esposo en Minnesota se declara culpable Vance Boelter, quien disparó mortalmente contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo, Mark Hortman, se declaró culpable para evitar que los fiscales soliciten la pena de muerte por el crimen ocurrido el 14 de junio de 2025, cuando se presentó en su domicilio disfrazado de policía.

Video Sospechoso de asesinar a congresista en Minnesota y a su esposo podría enfrentar la pena de muerte

Un hombre de Minnesota que golpeó las puertas de legisladores demócratas en plena noche haciéndose pasar por policía, matando a la presidenta de la Cámara de Representantes estatal, Melissa Hortman, y a su esposo Mark, e hiriendo a un senador estatal y a su esposa, se declaró culpable de asesinato el jueves para que los fiscales federales no solicitaran la pena de muerte.

Los ataques perpetrados el verano pasado en el área de Minneapolis por Vance Boelter, de 58 años, desencadenaron la mayor búsqueda policial en la historia del estado y tuvieron repercusiones en todo el país, y los funcionarios electos temían que la escalada de amenazas y la polarización pudieran conducir a más violencia.

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Se oyeron breves sollozos en la galería de la sala del tribunal, donde los familiares de Melissa y Mark Hortman, ambos fallecidos, estaban sentados junto al senador John Hoffman y su esposa, Yvette, quienes resultaron heridos, mientras se describían en detalle los ataques del 14 de junio de 2025.

Disfrazado con un uniforme táctico y una máscara realista que le cubría toda la cabeza, Boelter condujo una camioneta tipo policial con luces intermitentes hasta las casas de los legisladores. Una y otra vez, Boelter simplemente respondió "sí" mientras su abogado lo interrogaba sobre sus acciones, incluyendo si le había apuntado con una pistola a la cabeza de Melissa Hortman y le había disparado.

Esa misma noche, también se detuvo frente a las casas de otros dos legisladores en los suburbios de Minneapolis. En una de ellas, llamó a la puerta, pero nadie respondió. En la otra, al parecer, se asustó cuando un agente de policía, creyendo que era un compañero, se le acercó mientras estaba sentado en su vehículo.

ARCHIVO - Esta fotografía de registro policial, facilitada por la Oficina del Sheriff del condado de Hennepin, muestra a Vance Boelter en Green Isle, Minnesota, el 16 de junio de 2025. (Oficina del Sheriff del condado de Hennepin vía AP, archivo) Imagen Hennepin County Sheriff's Office



El fiscal estadounidense Daniel N. Rosen declaró a los periodistas tras la audiencia que la pena de muerte solo se descartó después de que Boelter aceptara la pena de prisión más larga posible por los seis cargos federales: dos cadenas perpetuas consecutivas, más 40 años.

“La violencia política es un flagelo que azota a Estados Unidos”, declaró Rosen. “Quienes cometan actos de violencia política, a cualquier nivel, deben tenerlo en cuenta: el Departamento de Justicia buscará y obtendrá las penas de prisión más largas posibles para sus crímenes”.

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Boelter también enfrenta cargos estatales, incluyendo dos cargos de asesinato y cuatro de intento de asesinato, así como cargos por hacerse pasar por agente de policía y crueldad animal. El golden retriever de la familia Hortman resultó gravemente herido en el tiroteo y tuvo que ser sacrificado. La Fiscalía del Condado de Hennepin declaró el jueves que el acuerdo de culpabilidad federal no afecta el caso estatal, que se encontraba suspendido a la espera de la resolución del caso federal.

Boelter, vestido con su sudadera naranja de la cárcel y pantalones deportivos, estaba sentado en la sala del tribunal entre dos de sus abogados y escuchó atentamente mientras el juez federal John Tunheim explicaba cada uno de los seis cargos y sus penas máximas. Tunheim aceptó las declaraciones de culpabilidad y anunció que fijaría pronto una fecha para la sentencia.

Boelter fue capturado cerca de su casa en la zona rural de Green Isle, a aproximadamente una hora en coche de Minneapolis, al día siguiente de los tiroteos, que según los fiscales tuvieron motivaciones políticas, pero que en muchos sentidos siguen sin explicación.

“Papá se fue a la guerra anoche”, escribió Boelter a su familia esa mañana. “No hay palabras para expresar lo mucho que lo siento”.

ARCHIVO - Este dibujo de la sala del tribunal muestra a Vance Boelter —acusado de matar a la principal líder demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota y a su esposo, así como de herir a un senador estatal y a su esposa— durante su comparecencia ante un tribunal federal en Minneapolis el 7 de agosto de 2025. (Cedric Hohnstadt vía AP, Archivo) Imagen Cedric Hohnstadt/AP Photo/Cedric Hohnstadt

Tras la detención de Boelter, las autoridades publicaron una carta manuscrita incoherente que, según afirman, escribió al director del FBI, Kash Patel, en la que confesaba los ataques, pero no explicaba por qué había atacado a los Hortman ni a los Hoffman. En mensajes a periodistas, Boelter se refirió repetidamente a una "investigación" que, según él, llevaba a cabo desde hacía años, sugiriendo en ocasiones que se trataba de la vacuna contra la COVID-19.

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Boelter, un cristiano evangélico de ideas políticas conservadoras que había viajado al Congo como predicador y misionero, dedicó gran parte de su vida al sector de la restauración. Antes de los tiroteos, tras el fracaso de la empresa de seguridad que él mismo fundó, tenía dificultades para ganarse la vida.

John Hoffman afirmó en una demanda presentada contra Boelter en abril que era probable que su brazo y mano izquierdos nunca se recuperaran por completo y que también sufría lesiones permanentes en sus sistemas digestivo y urinario.