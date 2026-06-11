Noticias Clima en Estados Unidos hoy jueves 11 de junio: tormentas fuertes, lluvias intensas y riesgo de inundaciones En algunas zonas del noreste también podrían presentarse lluvias y tormentas aisladas, aunque el riesgo más importante seguirá concentrado en la región central del país

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Este jueves 11 de junio en Estados Unidos, se prevén condiciones de tiempo severo, de acuerdo con las alertas y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las principales amenazas serán tormentas eléctricas fuertes, lluvias intensas, granizo, vientos dañinos y posibles inundaciones repentinas en varias regiones del país.

Las áreas con mayor riesgo se ubican en partes del Medio Oeste, incluyendo Illinois, Iowa, Wisconsin, Minnesota y zonas cercanas a los Grandes Lagos. En estos estados podrían registrarse tormentas capaces de producir ráfagas de viento peligrosas, caída de granizo y lluvias muy fuertes durante varias horas.

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El NWS también mantiene vigilancia sobre sectores de las Llanuras del Sur y del Centro del país. Aunque las tormentas en estas regiones podrían avanzar con rapidez, existe preocupación por acumulaciones importantes de lluvia que podrían causar inundaciones repentinas en carreteras, calles y zonas bajas.

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Además de las lluvias, algunas tormentas severas podrían generar daños en árboles, postes de electricidad y estructuras ligeras. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las alertas locales y evitar cruzar caminos cubiertos por agua.

Mientras tanto, partes del sur y sureste de Estados Unidos seguirán con ambiente cálido y húmedo. Estas condiciones favorecerán el desarrollo de nuevas tormentas durante la tarde y la noche, especialmente en estados donde la humedad será elevada.

En algunas zonas del noreste también podrían presentarse lluvias y tormentas aisladas, aunque el riesgo más importante seguirá concentrado en la región central del país.

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Para quienes tengan planes de viaje este jueves, las autoridades recomiendan revisar los pronósticos locales antes de salir, ya que las tormentas podrían provocar retrasos en carreteras y aeropuertos, además de reducir la visibilidad durante periodos de lluvia intensa