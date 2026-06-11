Aguacate El aguacate mexicano también jugará en el Mundial: se importarán hasta 85,000 toneladas Casi 9 de cada 10 de los aguacates mexicanos exportados vienen a EEUU. Tras la marca histórica registrada en el pasado Super Bowl, productores mexicanos llevan meses preparándose porque esperan que el guacamole vuelva a ser la botana favorita para celebrar los goles del Mundial





Video Aguacates mexicanos en la zona roja del Super Bowl

Mientras el fútbol concentra la atención de millones de espectadores de cara a la próxima Copa Mundial, otro fenómeno se desarrolla de manera paralela entre México y Estados Unidos: La preparación de la industria del aguacate mexicano para atender el incremento de la demanda en las próximas semanas.

Durante los grandes eventos deportivos, el guacamole ha demostrado ser un platillo fundamental para los espectadores. Esa textura cremosa con trozos del aguacate, su color verde, la acidez del limón, un toque ligero de picante y la compañía de unos buenos totopos han conquistado las mesas de las familias en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El pasado Super Bowl, la receta de aguacate batió récords y se convirtió en el snack favorito en los hogares estadounidenses durante la transmisión de la final de la NFL. Los productores cifraron en 120,000 toneladas ese envío histórico del vegetal. Ahora, en pleno acontecimiento mundialista llevan meses preparando la producción que también podría ser histórica.

Detrás de la exportación de aguacate mexicano hay una extensa cadena de producción, logística y exportación que tiene su origen, principalmente, en los estados mexicanos de Michoacán y Jalisco.

Con varios meses de anticipación, productores, empacadores y exportadores han comenzado a coordinar operaciones para garantizar el abastecimiento del mercado estadounidense. El desafío consiste no solo en responder a un aumento del consumo, sino en hacerlo manteniendo los estándares de calidad y los tiempos de entrega exigidos por su principal importador.

Personas empacan toneladas de aguacate para exportación. Imagen Aztecavo

El aguacate, 'oro verde' mexicano que cada vez se importa más

Luis de la Rocha, presidente de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de México (APEAM), señaló en declaraciones a N+ Univision que la industria se encuentra preparada para afrontar el reto logístico que supone el Mundial. Según las previsiones del organismo, durante el periodo del Mundial podrían exportarse hasta 85,000 toneladas de aguacate mexicano a Estados Unidos.

“Son alrededor de 85,000 toneladas las que mandamos en el mes de mayo y yo creo que vamos a andar por ahí en la segunda semana del mes de junio. Estamos hablando en gran medida de que la parte importante del aguacate que se consume en el Mundial será mexicano”, dijo De la Rocha.

PUBLICIDAD

La magnitud de estas cifras refleja el peso que los grandes acontecimientos deportivos tienen sobre determinados patrones de consumo. En Estados Unidos, el aguacate ha pasado de ser un producto de nicho a convertirse en un ingrediente habitual en la alimentación cotidiana, una tendencia que se intensifica durante eventos capaces de congregar audiencias masivas.

Para el sector aguacatero, la Copa Mundial representa una oportunidad comparable a otros momentos clave del calendario deportivo. Cada encuentro reúne a millones de espectadores y genera una demanda adicional de productos asociados al consumo doméstico y a las reuniones sociales, entre ellos el guacamole.

Luis de la Rocha señaló que en el mercado estadounidense también hay presencia de aguacate procedente de países como Perú, Colombia, Chile, República Dominicana y también el estado de California, aunque el mayor exportador sigue siendo México.

“Estamos listos para cubrir la demanda para el Mundial”: Aztecavo

Antonio Villaseñor Bais, director general de Aztecavo The mexican avocado, explicó a N+ Univision que la planificación para atender este incremento comienza mucho antes del inicio de la Copa del Mundo. La coordinación entre productores, empacadoras, distribuidores y operadores logísticos resulta esencial para garantizar la disponibilidad del producto en los puntos de venta.

Antonio Villaseñor Bais, director general de Aztecavo Imagen Aztecavo

“Estamos listos para cubrir la demanda para el Mundial”, dijo el directivo al tiempo en que calculó que la exportación mexicana de aguacate durante esta temporada mundialista será de 80,000 toneladas de aguacate para el mercado de Estados Unidos solo en el mes de junio.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, destacó que para México se tiene contemplada la distribución de 50,000 toneladas de aguacate que en su mayoría es procedente de Michoacán, con alrededor del 90% y el resto es cubierto por Jalisco.

La relevancia del aguacate mexicano en Estados Unidos constituye, además, un reflejo de la estrecha integración comercial entre ambos países. México mantiene desde hace años una posición dominante como proveedor de este fruto, favorecida por factores geográficos, productivos y logísticos.

La celebración de la Copa Mundial añade una dimensión adicional a esta relación económica. Mientras las selecciones nacionales competirán por avanzar en el terreno de juego, la industria aguacatera mexicana afrontará su propia prueba de capacidad operativa para satisfacer una demanda que podría situarse entre las más elevadas del ciclo comercial reciente.