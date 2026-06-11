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Exhiben un inflable gigante de Elon Musk en pleno Times Square como protesta por las controversias de SpaceX y Grok

Se realizaron protestas en Nueva York contra SpaceX y el chatbot Grok por presuntos problemas con la generación de imágenes sexualizadas mediante IA, mientras autoridades en Canadá investigan posibles violaciones a la ley de privacidad y fallos en sus salvaguardas

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Por:N+ Univision
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Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 11 de junio de 2026

Un inflable gigante que representa a Elon Musk se exhibió en Times Square el jueves 11 de junio de 2026, con mensajes que criticaban a SpaceX y Grok por supuestas imágenes sexualizadas generadas por IA, mientras que el organismo de control de la privacidad de Canadá dijo que el chatbot Grok de IA violó la ley federal de privacidad del sector privado de ese país al lanzar una herramienta de generación de imágenes sin salvaguardas adecuadas contra deepfakes sexualizados no consensuales.

La instalación de Nueva York incluía carteles con diversas acusaciones contra Grok.

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SpaceX y xAI son empresas independientes, aunque ambas están asociadas con Elon Musk. Grok, distribuida a través de la plataforma de redes sociales de Musk, X, está siendo objeto de investigaciones regulatorias en varios países tras la polémica surgida a principios de este año por su uso para crear imágenes sexualizadas sin consentimiento.

La demanda alegaba que Grok permite a los usuarios generar imágenes pornográficas, incluidas imágenes que involucran a niños, y argumentaba que la inversión en empresas vinculadas a Musk apoya la explotación dañina generada por IA.

Una caricatura inflable gigante de Elon Musk se alza en Times Square criticando a Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 11 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid <br>
Una caricatura inflable gigante de Elon Musk se alza en Times Square criticando a Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 11 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Imagen Brendan McDermid/REUTERS

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Después de que el Comisionado de Privacidad de Canadá, Philippe Dufresne, iniciara una investigación formal en enero, xAI anunció ajustes para evitar que Grok permitiera la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora. Gran Bretaña y Canadá son dos de los países que, cada vez en mayor medida, toman medidas enérgicas contra el contenido explícito generado por Grok.

Una caricatura inflable gigante de Elon Musk se alza en Times Square criticando a Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 11 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid <br>
Una caricatura inflable gigante de Elon Musk se alza en Times Square criticando a Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 11 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Imagen Brendan McDermid/REUTERS


Dufresne, quien no tiene poder para imponer multas ni ordenar cambios en las políticas, dijo que se sentía alentado por los cambios que xAI había realizado para reducir las posibilidades de deepfakes sexualizados.

Según ha declarado, XAI se ha comprometido a supervisar periódicamente la presencia de deepfakes sexualizados antes de que se denuncie un incidente, y no solo en respuesta a los incidentes.

A mediados de enero, xAI dijo que había restringido la edición de imágenes en Grok y había bloqueado a los usuarios la generación de imágenes de personas con ropa reveladora en "jurisdicciones donde es ilegal".

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A principios de febrero, Reuters descubrió que, incluso después de las nuevas restricciones, Grok seguía generando imágenes sexualizadas de personas incluso cuando los usuarios advertían explícitamente que los sujetos no daban su consentimiento.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

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