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¿Cómo estará el clima este martes? Hay aviso por tormentas en esta zona hoy 21 de abril 2026

Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre alertas meteorológicas y tomar precauciones

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy Estados Unidos martes 21 de abril 2026: frío al Este e inundaciones repentinas al Oeste

Este martes 21 de abril, el clima en el país se presentará con tormentas en el sur y condiciones estables en otros estados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS).

En estados del sur como Texas, Luisiana y Misisipi, se pronostican lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas. Estas condiciones podrían provocar inundaciones repentinas, así como ráfagas de viento y descargas eléctricas. Las autoridades mantienen monitoreo constante ante el riesgo de acumulaciones importantes de agua en cortos periodos.

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Además, en el sureste, incluyendo Florida y Georgia, el ambiente será cálido y húmedo, con temperaturas que superarán los 25 °C. Se prevén lluvias aisladas y tormentas dispersas durante la tarde, típicas de la región en esta época del año.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Houston: 40% de probabilidad de l luvias dispersas; el termómetro alcanzará 70 °F

El noreste del país, donde se ubican Nueva York y Pensilvania, experimentará temperaturas más frescas, con cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones durante el día, aunque el ambiente se mantendrá variable.

En el Medio Oeste, estados como Illinois y Ohio tendrán condiciones moderadas, con mezcla de sol y nubes. Mientras tanto, en el oeste, particularmente en California, predominará el tiempo seco, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables.

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Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre alertas meteorológicas y tomar precauciones.

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