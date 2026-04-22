Noticias ¿Te pueden quitar la “green card” si repruebas el examen de ciudadanía en EEUU? El lograr obtener la ciudadanía es muy importante, ya que te brinda derechos como votar, el poder acceder a ciertos empleos federales y evitar procesos de deportación



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Obtener la ciudadanía estadounidense es uno de los pasos más importantes para millones de migrantes, ya que no solo brinda estabilidad legal permanente, sino también derechos como votar, acceder a ciertos empleos federales y evitar procesos de deportación. El trámite, gestionado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, incluye una entrevista y un examen que evalúa conocimientos de inglés y educación cívica.

¿Qué pasa si no apruebas el examen?

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Durante el proceso de naturalización, el examen es una de las etapas clave. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), si el solicitante no aprueba alguna parte, tiene derecho a una segunda oportunidad para repetir únicamente la sección que haya fallado, generalmente entre 60 y 90 días después.

Si la persona vuelve a no aprobar, su solicitud de ciudadanía puede ser negada. En estos casos, el solicitante mantiene su estatus de residente permanente legal y puede intentar nuevamente el proceso en el futuro.

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¿Cuándo sí hay riesgo de perder la residencia?

El riesgo no está en reprobar el examen, sino en lo que las autoridades detecten durante la revisión del caso. El proceso implica un análisis completo del historial migratorio, antecedentes y cumplimiento de la ley.

Según USCIS, la ciudadanía puede ser negada por no demostrar buen carácter moral, por proporcionar información falsa o por no cumplir con requisitos como la residencia continua en el país.

En casos más graves, como fraude migratorio o ciertos delitos, las autoridades pueden iniciar procedimientos adicionales que sí pongan en riesgo la residencia permanente e incluso deriven en un proceso de deportación.

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