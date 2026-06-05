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Tiroteo en Chicago deja dos muertos y cinco heridos; una mujer permanece en estado crítico

Un ataque armado ocurrido durante la madrugada dejó varias víctimas entre personas que se encontraban reunidas en la vía pública; las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables y esclarecer los hechos

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Por:N+ Univision
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Video Tiroteo masivo en Chicago deja dos muertos y cinco heridos en el Barrio de las Empacadoras

Un ataque armado registrado durante la madrugada del viernes en el barrio Back of the Yards, al sur de Chicago, Illinois, dejó un saldo de dos personas fallecidas y cinco más lesionadas, una de ellas en condición crítica, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la Policía de Chicago, el tiroteo masivo ocurrió alrededor de las 12:30 horas del 5 de junio, cuando dos individuos armados se aproximaron a un grupo de personas que se encontraba reunido en las inmediaciones de las calles 51 y Wood.

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Sin previo aviso, los sospechosos comenzaron a disparar contra los presentes y posteriormente huyeron del lugar.

Como resultado del ataque, dos hombres sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a un hospital de la zona, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas mortales.

Disparan a mujer en la cabeza durante tiroteo en Chicago

Entre los heridos se encuentra una mujer de 23 años que recibió un disparo en la cabeza; los médicos reportan que su estado de salud es crítico y continúa bajo atención especializada.

Además, otros cuatro afectados -tres hombres y una mujer- fueron hospitalizados con lesiones de diversa consideración; según los reportes preliminares, se espera que todos ellos logren recuperarse. Las edades de las víctimas oscilan entre los 21 y los 54 años.

Las autoridades señalaron que, por ahora, no se han realizado arrestos relacionados con el caso. Detectives del Área Uno de la Policía de Chicago encabezan las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 05 de junio de 2026
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