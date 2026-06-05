Noticias El FBI publica una lista de los estafadores más buscados: ofrece recompensas de hasta 150 000 dólares y estas son sus identidades Las autoridades estadounidenses buscan el apoyo de la ciudadanía para localizar a ocho personas acusadas de participar en esquemas de fraude, lavado de dinero y otros delitos financieros; ofrecen recompensas de 150,000 dólares



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El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos ( FBI, por sus siglas en inglés) lanzó esta semana una nueva ofensiva contra el fraude financiero al publicar su nueva lista de los estafadores más buscados.

La iniciativa busca involucrar a la sociedad en la localización de ocho fugitivos acusados de participar en esquemas que habrían causado pérdidas por miles de millones de dólares.

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Por información que conduzca a su captura y condena, las autoridades ofrecen recompensas de hasta 150,000 dólares por cada caso.

“Quiero que todos los estadounidenses echen un vistazo a estas personas más buscadas y observen las cantidades, las decenas de miles de millones y miles de millones de dólares en fraude con las que han devastado nuestras sociedades”, declaró en conferencia de prensa este jueves el director del FBI, Kash Patel.

¿Quiénes integran la lista de estafadores más buscados

por el FBI?

En N+ Univision te compartimos la lista completa de los estafadores más buscados por el FBI. Se trata de ocho personas —hombres y mujeres originarios de Estados Unidos y otros países— señaladas por las autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con fraudes financieros, estafas, lavado de dinero y otros esquemas que habrían causado pérdidas millonarias al país.

Rodney Dean Allen

Rodney Dean Allen es buscado por presunto fraude electrónico. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Idaho emitió una orden federal de arresto en enero de 2018, luego de que fuera acusado formalmente por ese delito.

Las autoridades señalan que Allen desapareció el 20 de abril de 2017 y desde entonces se desconoce su ubicación. El FBI mantiene activa una recompensa de hasta 150,000 dólares por información que permita localizarlo y llevarlo ante la justicia.

RODNEY DEAN ALLEN

Imagen Lista de Estafadores Más Buscados

Christopher W. Burns

Christopher W. Burns enfrenta acusaciones por fraude postal. La orden de arresto federal fue emitida en octubre de 2020 por un tribunal del Distrito Norte de Georgia, en Atlanta.

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Burns desapareció el 24 de septiembre de 2020, un día antes de que debía entregar documentos relacionados con sus negocios a la Comisión de Bolsa y Valores ( SEC). Desde entonces no ha sido localizado por las autoridades.

CHRISTOPHER W. BURNS

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John Michael Dimitrion y Julieanne Baldueza Dimitrion

Los esposos John Michael Dimitrion y Julieanne Baldueza Dimitrion fueron acusados de fraude hipotecario en febrero de 2009. Ambos enfrentaban un proceso judicial en Hawái relacionado con irregularidades en operaciones inmobiliarias.

La pareja debía comparecer para recibir sentencia el 6 de julio de 2010 ante un tribunal federal en Honolulu. Sin embargo, ninguno acudió a la audiencia, por lo que se emitieron órdenes federales de arresto contra ambos por no comparecer ante la corte.

John Michael Dimitrion y Julieanne Baldueza Dimitrion

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Said Abdullahi Ereg

Said Abdullahi Ereg es buscado por su presunta participación en un esquema fraudulento que explotó el Programa Federal de Nutrición Infantil durante la pandemia de COVID-19, uno de los programas de ayuda implementados durante la emergencia sanitaria.

El 24 de enero de 2024 fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Ese mismo día, un tribunal federal en Minnesota emitió una orden de arresto en su contra.

SAID ABDULLAHI EREG

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Elaine Angéne Escoe

Elaine Angéne Escoe es señalada por participar presuntamente en una conspiración para obtener de manera fraudulenta más de 32 millones de dólares en fondos federales de ayuda relacionados con la pandemia de COVID-19.

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Las acusaciones en su contra incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y ocultación de recursos. Aunque fue notificada para comparecer ante el tribunal el 5 de junio de 2025, no acudió a la cita; fue vista por última vez el 3 de junio de ese año en el condado de Palm Beach, Florida.

ELAINE ANGENE ESCOE

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Herbert Leon Kimble

Herbert Leon Kimble participó en un esquema de fraude sanitario que utilizó indebidamente el sistema Medicare mediante la comercialización y distribución irregular de equipos médicos duraderos, especialmente aparatos ortopédicos.

En abril de 2019 se declaró culpable de varios delitos relacionados con fraude, reclamaciones falsas, sobornos y lavado de dinero. Sin embargo, no se presentó a su audiencia de sentencia programada para agosto de 2024. El FBI indica que su última residencia conocida estaba en Manila, Filipinas.

HERBERT LEÓN KIMBLE

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Michael Lizaso Marasigan

Michael Lizaso Marasigan, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y filipina, fue declarado culpable por conspiración para operar un negocio de apuestas ilegales, lavado de dinero y fraude electrónico. Las autoridades sostienen que él y sus cómplices engañaron a participantes de un bingo benéfico en Guam haciéndoles creer que los fondos serían destinados a menores que requerían atención médica.

Tras obtener autorización judicial para viajar a Filipinas por motivos médicos, Marasigan no regresó a Estados Unidos y dejó de comunicarse con el tribunal. En mayo de 2026 fue condenado en ausencia a 262 meses de prisión federal y al pago de más de 16 millones de dólares entre restituciones, decomisos y sanciones económicas.

MICHAEL LIZASO MARASIGAN

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El FBI recordó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de estos fugitivos puede comunicarse con la agencia a través de sus canales oficiales de denuncia o con la oficina de campo más cercana. Las autoridades consideran que la colaboración ciudadana será clave para lograr la captura de los señalados.