Mujeres Hombre de Oregón acusado de asesinar a cuatro mujeres enfrenta un quinto cargo por homicidio. ¿Quién es la víctima? Jesse Calhou es señalado por las autoridades como presunto responsable de la muerte de cinco mujeres, cuyos cuerpos fueron abandonados en distintas zonas de Oregón y Washington en 2023



Video Justicia en Gilgo Beach: Rex Heuermann se declara culpable de ocho asesinatos

Jesse Calhoun, un hombre señalado por las autoridades como presunto responsable de la muerte de cuatro mujeres cuyos cuerpos fueron abandonados en distintas zonas de Oregon y Washington, enfrenta ya cinco cargos de asesinato en segundo grado tras ser acusado formalmente por la muerte de Ashley Real, de 22 años.

La nueva acusación fue presentada la semana pasada y este miércoles 3 de junio Calhoun compareció ante un tribunal de Portland, donde su abogado se declaró no culpable en su nombre. Durante la audiencia permaneció en silencio mientras familiares de las víctimas observaban el proceso.

PUBLICIDAD

Con este nuevo caso, Calhoun enfrenta cinco cargos de asesinato en segundo grado y cuatro cargos por abuso de cadáver. Las autoridades lo relacionan con las muertes de Ashley Real, Kristin Smith, Charity Perry, Bridget Webster y Joanna Speaks, cuyos cuerpos fueron encontrados durante varios meses de 2023 en un radio aproximado de 160 kilómetros entre Oregon y el estado de Washington.

El hallazgo de los cuerpos provocó preocupación en la región debido a la posibilidad de que un asesino serial estuviera atacando a mujeres jóvenes. Los restos fueron localizados en áreas boscosas, una alcantarilla de drenaje y otros sitios apartados.

Calhoun permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Multnomah mientras continúa el proceso judicial. Hasta ahora no se ha fijado una fecha para el juicio.

Video Investigan si existe o no un asesino en serie en el lago Lady Bird

¿Quién era Ashley Real y qué dijeron sus familiares?

Ashley Real tenía 22 años cuando fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado en mayo de 2023 por un hombre que pescaba en un estanque al sureste de Portland.

Durante la audiencia de este miércoles, su padre, José Real, recordó a su hija entre lágrimas y habló del impacto que el crimen tuvo en su familia.

"Nunca pensé ni imaginé que mi familia viviría algo así", dijo mediante un intérprete de español. "Ella tenía un corazón de oro".

La hermana de la víctima, Masciell Real, también se dirigió a los medios tras la comparecencia judicial. Aunque dijo sentir alivio al saber que el acusado permanece encarcelado, reconoció que eso no cambia la pérdida de su hermana.

PUBLICIDAD

"Creo que estar hoy en esa sala y poder verlo, y saber que ahora está tras las rejas, me quita un peso de encima al saber que no está libre para hacerle daño a ninguna otra mujer", afirmó. "Pero eso tampoco cambia el hecho de que mi hermana ya no está aquí".

José Real había denunciado ante la policía meses antes de la muerte de su hija que Calhoun presuntamente la había estrangulado. Según relató, Ashley llegó llorando a su casa en noviembre de 2022 y presentaba marcas en el cuello, por lo que fue llevada a un hospital; el padre aseguró que se elaboró un informe policial, pero posteriormente el caso fue transferido a otra jurisdicción.

Los familiares de las demás víctimas también estuvieron presentes en la audiencia. Melissa Smith, madre de Kristin Smith, expresó solidaridad con la familia Real al señalar que "todos hemos vivido la peor cosa que podría pasarte, y es increíblemente difícil ver a otra familia sufrir de la misma manera que nosotros".

Video Identifican los restos de madre e hija hallados en 1997 junto a otras víctimas en Long Island

Calhoun había salido de prisión antes de los asesinatos

La investigación también ha puesto atención en el historial criminal de Jesse Calhoun y en las circunstancias que permitieron que estuviera en libertad antes de los presuntos homicidios.

Calhoun cumplía una condena de cuatro años por delitos que incluían agresión a un oficial de policía, intento de estrangulamiento de un perro policía, robo a vivienda y otros cargos. Sin embargo, fue liberado anticipadamente en 2021, un año antes de concluir su sentencia.

PUBLICIDAD

La reducción de condena le fue otorgada después de participar en un programa penitenciario de combate a incendios forestales durante 2020.

Tras el hallazgo de las víctimas, Calhoun fue arrestado en junio de 2023 por violaciones a su libertad condicional y regresó a prisión para completar el tiempo restante de su condena previa. Más tarde comenzaron a presentarse las acusaciones por las muertes de las cinco mujeres.

Las autoridades sostienen que las víctimas fueron Ashley Real, de 22 años; Kristin Smith, de 22; Charity Perry, de 24; Bridget Webster, de 31; y Joanna Speaks, de 32 años. Cuatro de los cuerpos fueron encontrados en el noroeste de Oregon, mientras que el de Speaks fue localizado cerca de un granero abandonado en el suroeste de Washington.

En 2023, la gobernadora de Oregon revocó oficialmente la reducción de condena que había permitido la liberación anticipada de Calhoun, una vez que las autoridades comenzaron a investigarlo por las muertes.

Mientras la fiscalía avanza con el caso, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia por una serie de crímenes que conmocionó a la región y que, durante meses, alimentó el temor de que un asesino serial estuviera operando en el noroeste de Estados Unidos.