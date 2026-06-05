Familia Hallan muertos a una pareja y sus dos hijas en una vivienda de Florida: esto es lo que se sabe del caso Las víctimas fueron identificadas como Ryan Charles Whiten, de 42 años; Melanie Lauren Hyer, de 46; Savannah Whiten, de 11 años, y Sienna Whiten, de 8 años. De acuerdo con los hallazgos preliminares, todos presentaban heridas provocadas por arma blanca

Video Tragedia familiar en Doral: Investigan como homicidio-suicidio la muerte de cuatro personas dentro de una residencia

Una familia integrada por dos adultos y dos niñas fue encontrada sin vida dentro de una vivienda de la exclusiva comunidad de Doral Isles, en el sur de Florida, en un caso que las autoridades investigan como un presunto homicidio-suicidio.

La tragedia ocurrió la noche del martes 2 de junio, cuando agentes de la Policía de Doral acudieron a una casa ubicada en el área de Northwest 111 Court y Northwest 72 Terrace para realizar una verificación de bienestar después de recibir una solicitud para comprobar el estado de los ocupantes.

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Al ingresar al inmueble, los policías localizaron a un hombre adulto, una mujer adulta y dos menores de edad sin signos vitales. Paramédicos de Miami-Dade Fire Rescue confirmaron la muerte de las cuatro personas.

Las víctimas fueron identificadas como Ryan Charles Whiten, de 42 años; Melanie Lauren Hyer, de 46; Savannah Whiten, de 11 años, y Sienna Whiten, de 8 años. De acuerdo con los hallazgos preliminares, todos presentaban heridas provocadas por arma blanca.

Inicialmente, las autoridades informaron que la investigación apuntaba a un posible homicidio-suicidio. Dos días después, la Unidad de Homicidios del Sheriff de Miami-Dade informó que la evidencia preliminar indica que Ryan Whiten habría atacado mortalmente a Melanie Hyer y a las dos menores antes de quitarse la vida.

La investigación continúa abierta y los detectives trabajan en coordinación con la Oficina del Médico Forense para determinar con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias que rodearon el caso.

La muerte de las dos niñas provocó conmoción en la comunidad educativa de Downtown Doral Charter Schools, donde ambas estudiaban. Autoridades escolares informaron a las familias sobre el fallecimiento de las menores y ofrecieron apoyo emocional a estudiantes y personal.

Video Autoridades dicen que padre habría matado a sus dos hijas y su expareja en Doral, antes de quitarse la vida

Melanie Hyer y Ryan Whiten ya no mantenían una relación sentimental

Las autoridades identificaron a Ryan Whiten como el padre biológico de Savannah y Sienna. De acuerdo con la investigación preliminar difundida por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Whiten y Hyer compartían la crianza de las niñas, pero ya no eran pareja.

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Diversos medios locales que han dado seguimiento al caso reportan que ambos se habían separado años atrás y mantenían un esquema de coparentalidad para la atención de sus hijas. Incluso señalan que cada uno había tenido relaciones posteriores tras la ruptura.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente un posible móvil ni han detallado qué pudo haber desencadenado la tragedia. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade ha señalado que la investigación permanece activa y que continúa recopilando evidencia para esclarecer completamente lo ocurrido dentro de la vivienda.