Carolina del Norte La tragedia de un joven hondureño: asesinado en Carolina del Norte y deportado por una jueza después de muerto Levi Méndez-Maldonado, originario de Honduras, tenía el sueño de pedir asilo en Estados Unidos. Comenzó los trámites, pero murió durante un tiroteo en Carolina del Norte. Ahora, una jueza de inmigración ordenó su deportación a pesar de estar muerto

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La jueza de inmigración Amy Lee, en Charlotte, Carolina del Norte, emitió una orden de deportación en contra del joven hondureño Levi Méndez-Maldonado, quien no logró acudir a su audiencia preliminar debido a que fue asesinado durante un tiroteo a finales de 2024. Durante la audiencia del pasado 21 de mayo de 2026, la jueza ordenó la deportación bajo el argumento de ausencia.

El joven hondureño llegó a Estados Unidos como un menor no acompañado a los 17 años; tenía planes de quedarse en Estados Unidos, pero en noviembre de 2024 falleció durante un tiroteo, truncando sus planes de pedir asilo.

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Levi Méndez-Maldonado era un joven padre de familia, mecánico de oficio, y murió antes de poder ser convocado a su audiencia. Fue en diciembre de 2024 que finalmente le respondieron a su solicitud y le dieron como fecha el 21 de mayo de 2026, una cita a la que ya no pudo acudir.

Al no presentarse, por obvias razones, la jueza Amy Lee ordenó su deportación inmediata; pasando por alto los argumentos de la defensa del joven hondureño.

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Jueza duda de la muerte de Levi Méndez-Maldonado

La abogada de Levi Méndez-Maldonado, Becca O’Neill, abogada de la Red de Migrantes de Carolina, asistió a la audiencia para notificar a la jueza sobre la muerte de Méndez-Maldonado.

Presentó ante el tribunal los registros del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg sobre el fallecimiento del joven, pero la jueza Amy Lee consideró que los registros no constituían prueba suficiente sobre su deceso, a pesar de que las autoridades habían emitido un certificado de defunción a finales de 2024.

“Todo el asunto duró unos cinco minutos. El abogado actuó como si estuviéramos hablando del tiempo. La jueza no se tomó ni un momento para recomponerse tras enterarse de su muerte”, dijo la abogada Becca O’Neill a The Guardian.

La orden judicial resalta la ausencia del demandado en la audiencia y asegura que no se demostraron circunstancias excepcionales que pidieran justificar su ausencia, sin mencionar el fallecimiento que había sido informado por la defensa.

A pesar de la notificación escrita, el demandado no compareció a la audiencia y no se demostraron circunstancias excepcionales que justificaran su inasistencia. Por lo tanto, el tribunal de inmigración celebró la audiencia en su ausencia. Orden judicial obtenida por The Guardian



No obstante, O’Neill no anunció que impugnaría la sentencia de la jueza Amy Lee. Stefanía Arteaga, fundadora y directora ejecutiva de Carolina Migrant Network, resaltó que esta resolución es muestra de que “incluso después de la muerte, no se puede escapar de la deportación”.

En la foto aparece el joven hondureño, Levi Méndez-Maldonado, quien murió en un tiroteo a finales de 2024. Ahora una jueza ordenó su deportación. Imagen Levi Méndez-Maldonado / Facebook

¿Quién es la jueza Amy Lee?

Amy Lee es una jueza de inmigración asignada a la Corte de Inmigración de Charlotte, Carolina del Norte, nombrada en abril de 2013 por el entonces fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder.

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Cuenta con una licenciatura de la Universidad de Stanford, un doctorado en leyes por la McGeorge School of Law y una maestría en administración pública por la Universidad Estatal de California, East Bay.