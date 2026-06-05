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Donald Trump propone un “Paseo Trump” junto al Monumento a Lincoln en Washington

La iniciativa se suma a otros proyectos impulsados por el presidente para transformar espacios emblemáticos de Washington y asociar su legado a la capital del país

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Por:N+ Univision
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El presidente Donald Trump, anunció el jueves planes para sumar un posible " paseo Trump" al emblemático Monumento a Lincoln, en su más reciente intento por dejar su huella en la capital de Estados Unidos.

Trump dijo que el paseo conectaría el enorme monumento con el cercano río Potomac.

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"Quieren llamarlo el Paseo Trump", dijo el mandatario a los periodistas en el Despacho Oval mientras presentaba el proyecto por primera vez.

"No sé si quiero hacer eso, pero va a ser hermoso", añadió.

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Los trabajos en el plan de Trump para renovar la superficie del Estanque Reflectante, cerca del Monumento a Lincoln en el National Mall, acaban de concluir, y el jueves comenzaron a bombear agua.

Por segundo día consecutivo, Trump mostró un gráfico titulado "Nuestro estanque es más grande que los rascacielos", en el que comparaba la escala del estanque con tres edificios famosos.

Desde que volvió a la presidencia el año pasado, Trump ha puesto en marcha un enorme plan de obras públicas en Washington, con la restauración de una serie de monumentos, el derribo del ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile y un proyecto de Arco de Triunfo.

Incluso ha intentado poner su nombre en varias instituciones, incluido el Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

Pero el plan del magnate de modificar el Monumento a Lincoln y, potencialmente, rebautizar una parte con su propio nombre será quizá el mayor cambio hasta ahora.

El proyecto del estanque reflectante, que ha dejado fuera de servicio una de las atracciones turísticas más populares de Washington, ha sido objeto de escrutinio por su costo y por el proceso mediante el cual se licitó el contrato.

A esto se suma que el mes pasado, un juez dictaminó retirar el nombre del mandatario del Centro Kennedy.

El Salón de baile de Trump en la Casa Blanca también enfrenta problemas.

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El presidente insiste en que su costo de 400 millones de dólares se financia íntegramente con donaciones y su propio dinero. Sin embargo, los republicanos retiraron una propuesta independiente de hasta 1.000 millones de dólares para el Servicio Secreto, destinada a financiar medidas de seguridad para el proyecto, incluido un "helipuerto para drones".

Video Centro Kennedy ordena retirar de inmediato el nombre de Donald Trump de su identidad oficial
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