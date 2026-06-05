EEUU creó 172,000 puestos de trabajo en mayo, aunque el desempleo quedó estable en el 4.3%
La economía estadounidense registró otro mes de crecimiento en el empleo de mayo, lo que confirma que el mercado laboral está cobrando impulso tras el tropiezo del año pasado
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La economía de Estados Unidos mostró un repunte inesperado en la creación de empleo durante el mes de mayo. Los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) reflejan un aumento significativo que contrasta con la caída registrada en febrero.
En total, se generaron 172.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra que superó ampliamente las previsiones de los analistas, quienes anticipaban un incremento mucho menor; mientras que la tasa de desempleo se mantiene sin cambios en 4.3%.
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