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Departamento del Tesoro planea exigir prueba de ciudadanía para acceder a servicios bancarios en Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó recientemente que se encuentra “en trámite” una propuesta de orden ejecutiva que obligaría a las instituciones financieras a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes

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Por:N+ Univision
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Video EEUU pediría prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó recientemente que se encuentra “en trámite” una propuesta de orden ejecutiva que obligaría a las instituciones financieras a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes.

La iniciativa, aún no oficializada, ha reactivado la discusión sobre los controles en el sistema bancario y su relación con la política migratoria.

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Más requisitos de identificación

Bessent señaló que la medida busca fortalecer la transparencia en el sector financiero. “No me parece descabellado, porque ¿por qué no tenemos información sobre quiénes forman parte de nuestro sistema bancario?”, afirmó en entrevista a Semafor.

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Como ejemplo, mencionó requisitos similares en otros países para identificar a residentes y prevenir vínculos con organizaciones ilícitas.

¿Qué implicaría esta medida?

De concretarse, según The Hill, la orden ejecutiva exigiría a los bancos solicitar documentos adicionales a sus usuarios para comprobar su estatus.

Reportes previos indican que identificaciones como REAL ID no serían suficientes, ya que no acreditan ciudadanía. Incluso se ha planteado la posibilidad de requerir pasaportes como parte del proceso.

La propuesta se enmarca en una serie de acciones dirigidas a reforzar el control migratorio. Algunos legisladores republicanos han respaldado la idea. En una carta previa al Departamento del Tesoro, el senador Tom Cotton pidió revisar las normas que permiten a inmigrantes indocumentados acceder a servicios financieros.

“El acceso al sistema bancario estadounidense es un privilegio que debe reservarse para quienes respetan nuestras leyes y soberanía”, escribió el legislador, al advertir sobre los efectos de permitir la integración económica sin verificación legal.

¿Qué dice la Casa Blanca al respecto?

Desde la Casa Blanca, sin embargo, se ha insistido en que la medida no ha sido anunciada formalmente. Un portavoz calificó como “especulación infundada” los reportes difundidos en medios.

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No obstante, funcionarios han reiterado que la administración continúa evaluando mecanismos para reducir riesgos en el sistema financiero y garantizar su accesibilidad. Mientras tanto, la propuesta permanece en análisis sin una fecha definida para su posible implementación.

JICM

Video ¿Bancos solicitarán pruebas de ciudadanía para abrir cuentas? ¿Cómo va el proceso de la iniciativa?
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