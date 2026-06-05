Noticias Operativo masivo en Texas termina con 48 detenidos y el decomiso de casi 80 libras de metanfetamina y armas de fuego Luego de una exhaustiva investigación de año y medio que involucró a agencias federales y locales, las autoridades lograron infiltrarse y golpear el núcleo de una organización que abastecía el consumo de drogas en comunidades del oeste de Texas

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Durante más de un año y medio, agentes federales, estatales y locales siguieron el rastro de una red que, según las autoridades estadounidenses, abastecía de metanfetamina y otras drogas a comunidades del oeste de Texas. La investigación culminó con una serie de redadas y detenciones que dejaron un saldo de 48 personas arrestadas y el aseguramiento de decenas de kilogramos de sustancias ilícitas.

El operativo, denominado “Concho Valley Shakedown”, fue dado a conocer este viernes 5 de junio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas. De acuerdo con las autoridades, la investigación se prolongó durante 18 meses y permitió desarticular una presunta organización dedicada al tráfico de metanfetamina en San Angelo y sus alrededores.

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La operación alcanzó su punto culminante el pasado 28 de mayo de 2026, cuando agentes de distintas corporaciones ejecutaron órdenes de arresto en diversos puntos de la región. Como resultado, 24 personas fueron acusadas formalmente en tribunales federales, mientras que otras 24 enfrentan cargos estatales por delitos graves y menores relacionados con drogas, evasión de arresto y otras infracciones.

Metanfetaminas, dinero en efectivo y armas decomisadas a uno de los detenidos en Texas. Imagen Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

¿Quiénes son los detenidos y de qué se les acusa?

Entre los acusados en la jurisdicción federal figuran Oscar Leonel Casillas Jr., Cedrick Jerrod Jones, George Henry Walker, Miguel Ángel Hernández Jr., Audry Michelle Allen y Daniel Arizola, señalados por conspiración y posesión de más de 500 gramos de metanfetamina, un cargo de alta gravedad que también comparten Marcus Maurice Parker, Tasha Diane Rose, Carlos Gregory Lopez Jr., Amanda Marlene Burney y Brian Matthew Epperson bajo la modalidad de distribución directa.

Asimismo, la fiscalía presentó imputaciones con variaciones por menores cantidades de sustancias ilícitas o nexos específicos que involucran a Michael Todd Holleman, Alissa Johnn Catrett, Jeannetta Antonetta James, Brandon Chappell, Marcella Sánchez Herrera, Ray Enriquez, Bannon Dalhart Roe, Roy Gene Nichols Jr. y Rebecca Salcedo Leon.

Mientras que Shunte Gregory Ray fue acusado adicionalmente por tráfico de cocaína y Juan Carlos Sánchez sumó un cargo por posesión de arma de fuego siendo delincuente convicto; Eric Hernandez y Armando Meza, a diferencia de todo el grupo, no fueron vinculados a la red de conspiración, sino acusados estrictamente por la distribución directa de la sustancia.

Metanfetamina en polvo decomisada a uno de los detenidos en Texas. Imagen Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

Decomisan kilos de drogas y armas en Texas

Las autoridades sostienen que la organización investigada no solo movía metanfetamina. Según los datos presentados, durante el desarrollo de la operación se decomisaron más de 35 kilogramos de metanfetamina, 303 gramos de cocaína y 10 armas de fuego.

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De acuerdo con los investigadores, la red también estaría vinculada al tráfico de heroína y fentanilo, sustancias que han sido señaladas por agencias estadounidenses como una de las principales amenazas para la salud pública en varias regiones del país.

El caso reunió a más de 30 agentes y oficiales de distintas corporaciones, entre ellas la Administración para el Control de Drogas ( DEA), el Buró Federal de Investigaciones ( FBI), el Departamento de Seguridad Pública de Texas, entre otras.

Mientras los expedientes avanzan en tribunales federales y estatales, algunos de los acusados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua en caso de ser declarados culpables. Las autoridades consideran que la operación representa uno de los mayores esfuerzos coordinados contra el narcotráfico registrados en la zona de San Angelo en los últimos años.