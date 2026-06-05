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Heridas, mal olor y larvas: así se manifiesta el gusano barrenador en mascotas y esto es lo que debes hacer

En el caso de las personas, aunque los contagios son poco frecuentes, cualquier herida debe ser atendida de inmediato, sobre todo si la persona se encuentra en una zona sospechosa o en alerta

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Por:N+ Univision
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Video El gusano barrenador llega a Texas y amenaza a la industria ganadera de EEUU

La confirmación de un caso de gusano barrenador del ganado del Nuevo Mundo ( NWS, por sus siglas en inglés) en un becerro de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas, encendió las alertas sanitarias en Estados Unidos y generó dudas entre productores, propietarios de mascotas y población en general.

El hallazgo fue confirmado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal ( APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ( USDA), que llamó a reforzar la vigilancia para detectar posibles señales de infestación en animales domésticos y de producción.

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¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo, identificado científicamente como Cochliomyia hominivorax, es una plaga cuyas larvas invaden heridas abiertas y se alimentan de tejido vivo. A diferencia de otros insectos que consumen tejido muerto, esta especie puede provocar lesiones graves, profundas e incluso mortales en animales de sangre caliente.

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De acuerdo con APHIS, el nombre de “gusano barrenador” proviene de la forma en que las larvas penetran en los tejidos, avanzando como si se atornillaran dentro de la herida. Conforme nacen más larvas, el daño aumenta y la lesión puede extenderse rápidamente.

Síntomas que indican infestación de gusano barrenador

El USDA recomienda revisar de manera frecuente a mascotas, ganado y fauna susceptible para identificar señales tempranas de la presencia del NWS. Entre los principales síntomas se encuentran heridas con secreciones persistentes, lesiones que aumentan de tamaño sin explicación aparente y signos evidentes de dolor o malestar.

También pueden presentarse comportamientos inusuales como irritabilidad, inquietud constante y sacudidas frecuentes de la cabeza. Otro indicio importante es la presencia de un olor a descomposición proveniente de la herida.

Las autoridades sanitarias señalan que deben inspeccionarse especialmente zonas como nariz, oídos, genitales y ombligo de animales recién nacidos, donde pueden encontrarse huevos o larvas del parásito del gusano barrenador.

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¿Cómo actuar si se detecta el gusano barrenador?

Ante cualquier sospecha de infestación, APHIS recomienda contactar de inmediato a un médico veterinario, a la autoridad estatal de salud animal o a la oficina local del organismo; la detección temprana y el reporte oportuno son fundamentales para evitar que la plaga se propague. Los animales afectados deben recibir tratamiento bajo supervisión veterinaria.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA) informa que existen productos regulados y medicamentos que pueden ser utilizados para prevenir o tratar la miasis causada por el NWS, además de algunos pesticidas con potencial de control.

En el caso de las personas, aunque los contagios son poco frecuentes, cualquier lesión sospechosa debe ser atendida de inmediato. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC) recomiendan buscar atención médica urgente para confirmar o descartar la presencia de miasis asociada al gusano barrenador.

Las autoridades estadounidenses reiteran que el suministro de alimentos del país permanece seguro. El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos ( FSIS) del USDA mantiene inspecciones obligatorias para detectar cualquier evidencia de infestación en animales destinados al consumo, evitando que productos contaminados ingresen a la cadena alimentaria.

El control del gusano barrenador depende de la vigilancia constante, la notificación inmediata de casos sospechosos, el tratamiento oportuno y los programas de erradicación impulsados por las autoridades sanitarias, motivo por el cual la USDA cree que puede contener un caso de gusano barrenador en Texas.

Video ¿Cuántos casos de gusano barrenador en humanos se han identificado en México?
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