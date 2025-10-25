La semana en video: el nuevo examen de ciudadanía y el violento arresto de un inmigrante frente a sus hijos

Video Nuevo Examen de Ciudadanía de EEUU | Consideración 65/20 | Versión USCIS 2025 con 20 Preguntas

Las novedades del nuevo examen de ciudadanía estadounidense y el caso del inmigrante que reportaba operativos de ICE en TikTok y fue herido de bala por agentes cuando intentaban arrestarlo fueron algunas de las historias que mayor interés generaron en la audiencia.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. ¿Cuáles son las diferencias del nuevo examen de ciudadanía de EEUU?

En este video, expertos analizan el nuevo examen de ciudadanía de EEUU, explican cuántas preguntas tendrá y además hablan sobre los cambios en el sorteo de 2027 para visas.

Video Entra en vigor nuevo examen de ciudadanía de EEUU: ¿cuáles son las diferencias con el anterior?

2. Miles de camioneros han perdido su licencia por no aprobar el nuevo examen de inglés

Unos 6,000 conductores en Estados Unidos han perdido su licencia comercial por no aprobar el nuevo examen de inglés, según la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas. De acuerdo con un reporte de The Washington Post, Texas es el estado con más cancelaciones desde junio.

Video Miles de camioneros han perdido su licencia por no aprobar el nuevo examen de inglés: autoridades

3. Fechas clave para que tres programas de ayuda no se queden sin fondos durante el cierre del gobierno

El cierre del gobierno federal mantiene en vilo a millones de familias en EEUU. A partir del próximo 31 de octubre se suspendería el programa WIC, que brinda asistencia alimentaria a madres y niños. Además, desde el 1 de noviembre quedarían sin fondos el SNAP y los subsidios del Obamacare, poniendo en riesgo ayudas esenciales para alimentación y salud.

Video Cierre del gobierno: las fechas clave para que tres programas de ayuda no se queden sin fondos

4. ‘El Chapo’ asegura que el gobierno de México asesinó al cardenal Posadas, pero lo culpó a él

En una carta inédita, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán acusó al gobierno mexicano de ser responsable de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien fue baleado en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. El exlíder del Cartel de Sinaloa fue acusado inicialmente, aunque el crimen sigue sin haber sido resuelto.

Video ‘El Chapo’ asegura que el gobierno de México asesinó al cardenal Posadas, pero lo culpó a él

5. El violento arresto de ICE a un padre frente a sus tres hijos

En video quedó captado el momento en que un padre de familia es detenido por agentes de ICE frente a sus tres hijos, de 6, 7 y 8 años de edad, cuando iban camino a la escuela en Maryland. Los oficiales interceptaron el vehículo del hombre y lo sacaron a la fuerza. Su esposa denunció que los uniformados rompieron la ventana y le apuntaron con armas.

Video Violento arresto de ICE a un padre frente a sus tres pequeños hijos cuando iban camino a la escuela

6. Reportaba operativos de ICE en TikTok y fue baleado cuando agentes federales lo intentaban arrestar

Carlos Ricardo Parias fue herido de bala cuando agentes de ICE intentaban arrestarlo en el sur de Los Ángeles. Este inmigrante era conocido en la comunidad por grabar los operativos de esa agencia federal. Ahora enfrenta un cargo de asalto a un agente federal, un delito que conlleva una sentencia de hasta ocho años de prisión.