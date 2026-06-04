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Sismo de magnitud 4.1 sacude la región de Las Vegas: no se reportan daños ni heridos preliminarmente

La USGS reportó que el epicentro se registró 6.8 millas al noroeste de Summerlin South, Nevada, a poco más de 16 millas de distancia de Las Vegas.

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Por:N+ Univision
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La tarde de este jueves 4 de junio de 2026 se registró un sismo con una magnitud preliminar de 4.1 a 15 millas de Las Vegas, Nevada.

De acuerdo con los reportes del Laboratorio Sismológico de Nevada, el terremoto ocurrió aproximadamente a las 13:47 horas, hora local. Sin que hasta el momento se reporten daños o personas heridas.

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Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el epicentro se registró 6.8 millas al noroeste de Summerlin South, Nevada, a poco más de 16 millas de distancia de Las Vegas.

¿En qué ciudades se sintió el sismo de hoy 4 de junio en Nevada?

Más de 1,100 respuestas al formulario del USGS calificaron el sismo como "débil o ligero". Con percepción en zonas como Summerlin South, así como en Henderson, Boulder City y Pahrump.

Según el mapa compartido por el Servicio Geológico estadounidense, el movimiento abarcó diferentes ciudades.

Imagen USGS

Las Vegas se ubicó en el área de propagación; en Spring Valley, cerca del epicentro; Henderson, hacia el sureste dentro del área de percepción ligera; y Pahrump, hacia el oeste de los anillos de dispersión del sismo.

Debido a que el temblor tuvo una magnitud moderada de 4.1 a 4.0, no hay reportes de personas lesionadas, daños materiales ni interrupción de servicios públicos.

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