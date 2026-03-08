ÚLTIMA HORA estados unidos Aeropuerto de Kansas City es evacuado por la policía local Este domingo 8 de marzo de 2026, autoridades evacuaron el Aeropuerto Internacional de Kansas City y trasladaron a pasajeros a salas de espera mientras se desplegaba un fuerte dispositivo de seguridad en las instalaciones

Este domingo 8 de marzo de 2026, autoridades evacuaron el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI, por sus siglas en inglés), y trasladaron a pasajeros a salas de espera mientras se desplegaba un fuerte dispositivo de seguridad en las instalaciones.

De acuerdo con reportes, la movilización podría estar relacionada con una presunta amenaza inminente de seguridad; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad estatal ni federal ha confirmado oficialmente esta versión ni revelado más detalles al respecto.

¿Qué pasó en el Aeropuerto de Kansas City?

A través de sus redes sociales oficiales, el Aeropuerto Internacional de Kansas City informó que el Departamento de Aviación de la ciudad se encuentra al tanto de una situación registrada en el aeródromo.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que, como medida preventiva, se procedió a evacuar varias secciones de la terminal mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes.

FBI investiga si existe algún riesgo

Asimismo, indicaron que la Policía Aeroportuaria trabaja de manera coordinada con el Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés) para verificar la naturaleza de cualquier posible amenaza y determinar si existe algún riesgo para los pasajeros y el personal del aeropuerto.

De acuerdo con el comunicado, estas acciones forman parte de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes, con el objetivo de garantizar la protección de quienes se encuentran en las instalaciones.

Las autoridades añadieron que proporcionarán información adicional conforme avancen las investigaciones y se obtengan nuevos datos sobre la situación.

Detienen operaciones en tierra

Mientras continúan las inspecciones y revisiones de seguridad, algunas áreas del aeropuerto permanecen restringidas y las operaciones en tierra se mantienen temporalmente detenidas como parte de las medidas de precaución.

Por ello, se pidió a los viajeros seguir las indicaciones del personal aeroportuario y mantenerse atentos a los avisos oficiales para evitar contratiempos en sus desplazamientos.

