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Avión de Frontier atropella a un hombre en plena pista de despegue en aeropuerto de Denver

El aeropuerto de Denver informó que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) fue notificada y que la pista 17L, donde ocurrió el incidente, permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación

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Por:N+ Univision
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Un avión de Frontier Airlines atropelló a un peatón en la pista del Aeropuerto Internacional de Denver durante el despegue, según informaron las autoridades aeroportuarias, lo que provocó un incendio en un motor y obligó a los pasajeros a evacuar.

El avión, que cubría la ruta entre Denver y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, "informó haber golpeado a un peatón durante el despegue en Denver aproximadamente a las 23:19 del viernes", según publicó la cuenta oficial X del aeropuerto.

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Un portavoz del aeropuerto informó que el peatón, que saltó la valla perimetral, falleció, y añadió que la persona, cuya identidad no ha sido revelada, fue atropellada dos minutos después de entrar a la pista. También confirmo que no se trata de un empleado del aeropuerto y se desconocen las razones por las que el hombre ingresó de esa forma.

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En un audio de control aéreo que ha sido dado a conocer, se escucha al personal de la aeronave notificar a la torre el accidente:

“Nos detenemos en la pista”, le dice el piloto a la torre de control, según el sitio web ATC.com. “Acabamos de chocar con alguien. Tenemos un incendio en el motor”.

El piloto le dice al controlador de tráfico aéreo que tienen “231 personas” a bordo y que “un individuo estaba cruzando la pista”.

El controlador de tráfico aéreo responde que están "remolcando los camiones ahora" antes de que el piloto le diga a la torre que "hay humo en la aeronave, vamos a evacuar en la pista".

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Frontier Airlines declaró que el vuelo 4345 fue el involucrado en la colisión y que "se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue". No quedó claro si el humo estaba relacionado con el accidente en el que se vio involucrado el peatón.

"El Airbus A321 transportaba 224 pasajeros y siete tripulantes", declaró la aerolínea. "Estamos investigando este incidente y recabando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad".

Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes y el personal de emergencia los trasladó en autobús a la terminal. El portavoz del aeropuerto informó que 12 pasajeros sufrieron heridas leves y cinco fueron llevados a hospitales locales.

El aeropuerto de Denver informó que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) fue notificada y que la pista 17L, donde ocurrió el incidente, permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación. Se espera que reabra hoy mismo.

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