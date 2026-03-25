Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

Caos en aeropuertos: Filas de pasajeros con tiempos de espera nunca vistos, reporta la TSA

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) afirma que los viajeros aéreos están sufriendo los tiempos de espera más largos de la historia en los aeropuertos

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Por:N+ Univision y AP
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Video Filas de más de dos horas en aeropuertos de Houston durante tercer día de apoyo de ICE

Los viajeros aéreos están sufriendo los tiempos de espera más largos de la historia bajo la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), según declaró el miércoles la directora interina de la agencia, mientras la última propuesta para poner fin al estancamiento presupuestario y poner freno al plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump se topaba con una fuerte resistencia en el Congreso.

Ha Nguyen McNeill, de la TSA, describió las crecientes dificultades a las que se enfrentan los trabajadores aeroportuarios sin sueldo —facturas y avisos de desalojo que se acumulan, e incluso donaciones de plasma para llegar a fin de mes— y advirtió que l os legisladores deben garantizar que "esto no vuelva a suceder nunca más".

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" Esta es una situación grave", declaró en una audiencia de la Cámara de Representantes, advirtiendo sobre posibles cierres de aeropuertos. "En este momento, tenemos que considerar todas las opciones sobre la mesa".

Sin embargo, en el 40.º día del enfrentamiento que involucra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no se vislumbraba una salida fácil. Ni los senadores republicanos, que hicieron la última oferta, ni los demócratas, que exigen más cambios en la aplicación de las leyes de inmigración, parecían estar más cerca de un acuerdo.

Video Demócratas del Congreso priorizan intereses migratorios sobre la seguridad nacional y la TSA

Trump, quien inicialmente parecía haber dado su visto bueno al acuerdo, se ha negado a brindarle su apoyo total o a ejercer su influencia política para garantizar que sea aprobado.

Altos funcionarios de agencias dependientes del DHS hablaron durante más de tres horas ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre los posibles riesgos de fallos de seguridad a menos que termine el cierre parcial del gobierno.

El acuerdo pende de un hilo

El DHS lleva sin financiación habitual desde mediados de febrero. Los demócratas insisten en cambios en la aplicación de las leyes de inmigración y las operaciones de deportación masiva de la administración Trump tras los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales durante las protestas.

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La última propuesta financiaría la mayor parte del DHS, excepto las operaciones de aplicación de la ley y expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés), que han sido el centro del debate. El plan cubriría otros aspectos de ICE, así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

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Si bien la oferta añadía algunas restricciones nuevas para los agentes de inmigración, incluido el uso de cámaras corporales, excluía otras políticas que los demócratas han exigido.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo que necesitaban ver cambios reales. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, presionó para que se hicieran cambios "audaces" en ICE.

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Los líderes republicanos dijeron que los demócratas están poniendo al país en riesgo.

"Saben que esto es una locura", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana.

Pero los republicanos conservadores también criticaron la propuesta, exigiendo financiación completa para las operaciones de inmigración y mostrándose escépticos ante la promesa de los líderes republicanos de que abordarían el proyecto de ley de Trump sobre la prueba de ciudadanía para votar en un paquete legislativo posterior.

Las filas en los aeropuertos crecen mientras los trabajadores de la TSA soportan dificultades

McNeill, la administradora interina de la TSA, dijo a los legisladores que varios aeropuertos están experimentando tasas de ausencias superiores al 40% y que más de 480 oficiales de seguridad en el transporte han renunciado durante el cierre.

Ella citó la creciente presión financiera sobre el personal de la TSA.

"Algunos duermen en sus autos, venden sangre y plasma, y aceptan un segundo empleo para llegar a fin de mes, todo ello mientras se espera que rindan al máximo nivel cuando visten el uniforme para proteger a los viajeros", dijo.

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McNeill también señaló que los oficiales de la TSA que trabajan en los aeropuertos del país han experimentado un aumento de más del 500% en la frecuencia de agresiones desde que comenzó el cierre.

"Esto es inaceptable y no se tolerará", dijo McNeil.

El máximo ejecutivo a cargo del aeropuerto de Houston señaló que las filas de seguridad, en las que los viajeros esperan cuatro horas o más, podrían alargarse aún más si el estancamiento político no se resuelve pronto.

Las filas que serpentean por varios pisos en el Aeropuerto Intercontinental George Bush son el resultado de que la TSA solo pueda dotar de personal entre un tercio y la mitad del número habitual de puestos de control, explicó Jim Szczesniak, director de aviación del sistema aeroportuario de Houston.

La decisión de Trump de enviar agentes del ICE a los aeropuertos corre el riesgo de agravar la situación, según han señalado los legisladores. Las imágenes de video en las que se ve a agentes federales deteniendo a una mujer que lloraba en el Aeropuerto Internacional de San Francisco provocaron la indignación de las autoridades locales el lunes, aunque no tenían relación con la orden de Trump de desplegar agentes de inmigración.

La FEMA también está en riesgo

El Fondo de Ayuda para Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se está "agotando rápidamente", dijo a los legisladores Victoria Barton, funcionaria de relaciones externas de la FEMA.

La FEMA puede continuar con su labor de respuesta y recuperación ante desastres mientras ese fondo tenga dinero, y unos 10,000 de sus trabajadores de desastres siguen recibiendo su salario a través de él.

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