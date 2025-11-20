¿No tienes Real ID y vas a viajar? La TSA planea cobrarte $18 en los aeropuertos

Video Ahora podrás llevar tu pasaporte en el celular: Apple lanza función para guardar una versión digital

Cruzar un punto de chequeo seguridad en un aeropuerto sin tener el Real ID o el pasaporte podría costarle a los viajeros 18 dólares, según una propuesta de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) publicada en el Registro Federal este jueves.

De acuerdo con el texto, se trata de un programa alternativo de identificación para aquellas personas que cuenten con la versión de la identificación en Real ID.

"Este programa modernizado ofrece una alternativa que puede permitir a estas personas acceder a la zona de seguridad de un aeropuerto si la TSA puede establecer su identidad. Para sufragar los costos incurridos por el gobierno, las personas que decidan utilizar el programa modernizado de verificación de identidad de la TSA deberán pagar una tarifa de 18 dólares" indica el aviso en el Registro Federal.

La Administración de Seguridad en el Transporte explica que está "reemplazando la forma alternativa previa de identificación con un sistema moderno, que ofrece una vía tecnológica para individuos que no tienen una forma aceptable de identificación".

"Si una persona decide utilizar el programa y enviar la información requerida, la TSA utilizará la información biográfica y/o biométrica de la persona para verificar su identidad y cotejarla con los resultados de la lista de vigilancia de Secure Flight", explica el aviso.

La TSA prevé que este programa modernizado "aumentará la eficiencia para cada individuo al agilizar los pasos necesarios para verificar la identidad de una persona y aumentar sustancialmente el número de personas a las que la TSA puede proporcionar una verificación de identidad alternativa, aprovechando la tecnología para ampliar significativamente la capacidad del programa".

Se advierte que, de forma similar al actual proceso alternativo de verificación, no garantiza que la identidad de una persona podrá ser confirmada o que la persona tendrá acceso al área segura del aeropuerto, más allá de los puntos de seguridad.

A las personas que no tengan una forma aceptable de identificación y decidan no escoger el sistema alternativo de identificación o que no cooperen con el proceso de la TSA, no les será permitido acceder a las áreas de seguridad del aeropuerto.

