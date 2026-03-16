Estas interrupciones se producen en un momento ya de por sí complicado para los viajes aéreos, en parte porque el cierre que comenzó el 14 de febrero ha sobrecargado de personal a algunos controles de seguridad. Al mismo tiempo, los aeropuertos están abarrotados de viajeros de vacaciones de primavera y aficionados que se dirigen a los partidos de March Madness, los torneos anuales de baloncesto universitario masculino y femenino de la NCAA. El lunes se acumularon retrasos y cancelaciones de vuelos en algunos de los aeropuertos más extensos del país, incluidos los de Nueva York, Chicago y Atlanta.