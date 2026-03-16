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Las tormentas obligan a cancelar más vuelos en EEUU mientras la TSA sigue bajo presión

Miles de vuelos en todo Estados Unidos fueron cancelados o retrasados el lunes debido a las fuertes tormentas que azotaron la mitad oriental del país y al cierre parcial del gobierno que afectó a los inspectores de seguridad de los aeropuertos, el cual se ha prolongado por segundo mes consecutivo.

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Por:Univision y AP
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Estas interrupciones se producen en un momento ya de por sí complicado para los viajes aéreos, en parte porque el cierre que comenzó el 14 de febrero ha sobrecargado de personal a algunos controles de seguridad. Al mismo tiempo, los aeropuertos están abarrotados de viajeros de vacaciones de primavera y aficionados que se dirigen a los partidos de March Madness, los torneos anuales de baloncesto universitario masculino y femenino de la NCAA. El lunes se acumularon retrasos y cancelaciones de vuelos en algunos de los aeropuertos más extensos del país, incluidos los de Nueva York, Chicago y Atlanta.

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El sistema de tormentas que provocó intensas nevadas en el Medio Oeste avanzaba rápidamente hacia la costa este con potencial de fuertes vientos y tornados, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional el lunes. Según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, más de 4200 vuelos programados para entrar, salir u operar dentro de Estados Unidos el lunes fueron cancelados. Aproximadamente otros 9800 vuelos dentro de Estados Unidos sufrieron retrasos.

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