Casi 700 vuelos cancelados: cómo te afectará la inminente reducción del tráfico aéreo del viernes

Video Reducción del tráfico aéreo: estos aeropuertos se verían afectados y esto recomiendan las aerolíneas

Si tienes un vuelo programado para este fin de semana, tus planes se podrían complicar.

Un posible caos en el transporte aéreo es temido a partir de este viernes, cuando 40 aeropuertos de Estados Unidos —incluyendo los más importantes en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago o Dallas— deberán reducir sus operaciones en 10%.

Esto, tras una orden de las autoridades federales para contrarrestar la saturación de trabajo de los controladores aéreos, en déficit numérico por el cierre del gobierno federal.

Casi 700 vuelos previstos para el viernes empezaron a cancelarse desde este jueves, de acuerdo con la información de FlightAware, el sitio web que rastrea el tráfico aéreo y sus interrupciones. La cifra, casi cuatro veces mayor a los vuelos suspendidos reportados el jueves, es probable que aumente.

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros de operaciones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte en Carolina del Norte.

En algunas áreas metropolitanas, como Nueva York, Houston, Chicago y Washington, varios aeropuertos se verán afectados.

American Airlines dijo en un comunicado que estaba reduciendo sus viajes "lo que supone la cancelación de 220 vuelos al día".

Delta Airlines canceló unos 170 vuelos programados para el viernes, según informó la aerolínea, mientras que la cadena CNN informó de que Southwest Airlines canceló 100 vuelos previstos para ese día.

El cierre del gobierno ha dejado sin sueldo a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad de los aeropuertos y otros trabajadores, lo que ha provocado una escasez de personal.

El jueves, más de 5,500 vuelos en todo el país sufrieron retrasos y 160 fueron cancelados, según datos de FlightAware, y los viajeros tuvieron que hacer largas colas en los controles de seguridad.

Los principales aeropuertos se vieron afectados, y los viajeros de los aeropuertos de Boston y Newark sufrieron retrasos medios de más de dos horas, mientras que los de O'Hare, en Chicago, y Reagan National, en Washington, sufrieron retrasos de más de una hora.

Reducción paulatina en los vuelos

Se prevé que las aerolíneas paulatinamente recortarán sus vuelos, empezando con el 4% para este viernes, hasta alcanzar el 10% de sus operaciones.

El miércoles, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que la agencia no va a esperar a que surja un problema para actuar, ya que el cierre está causando presiones de personal y "no podemos ignorarlo".

La semana pasada, casi 13,000 controladores aéreos, pese a tener casi un mes de trabajo sin recibir sus sueldos, seguían trabajando por "la seguridad de casi 50,000 operaciones diarias de tráfico aéreo en odo el espacio aéreo del país", afirmó la FAA.

Al 31 de octubre, "la mitad de nuestras 30 instalaciones principales sufren escasez de personal y casi el 80 % de los controladores aéreos están ausentes en las instalaciones del área de Nueva York. Tras 31 días sin cobrar, los controladores aéreos están sometidos a un estrés y una fatiga inmensos", indicó la agencia de control aéreo.

Los pasajeros con planes para el fin de semana y más allá esperaban nerviosos a ver si sus vuelos despegarían según lo previsto. Algunos viajeros comenzaron a cambiar o cancelar sus itinerarios de forma preventiva.

Hasta la publicación de esta nota, la FAA no había publicado una lista oficial sobre los aeropuertos afectados, pero la información suministrada a las líneas aéreas aplicaría a destinos en las ciudades principales o turísticos, desde Anchorage en Alaska, Honolulú, Las Vegas, Boston, Miami y San Francisco.

Pocas semanas para Acción de Gracias

La situación se desarrolla cuando el país entra en su temporada más intensa de viajes, a pocas semanas del Día de Acción de Gracias.

Fallon Carter canceló su vuelo del viernes de Nueva York a Tampa, Florida, donde tenía previsto pasar el fin de semana en la playa. Le preocupaba no poder regresar a Long Island para ser dama de honor en la boda de su mejor amiga.

"No sé si llegaré allí, ¿podré volver a casa?", dijo Carter a AP.

Kelly Matthews, que vive en Flat Rock, Michigan, y viaja con frecuencia por motivos de trabajo, dijo que ha cancelado la mayoría de sus próximos viajes y que entiende por qué los empleados federales de los aeropuertos han dejado de acudir a sus puestos de trabajo.

"No se puede esperar que la gente vaya a trabajar cuando lleva más de un mes sin cobrar su sueldo", dijo. "No es que no quieran hacer su trabajo, pero no pueden permitirse pagar la gasolina, la guardería y todo lo demás", reseñó AP.

La mayoría de los controladores trabajan horas extras obligatorias seis días a la semana, lo que les deja poco tiempo para realizar trabajos adicionales que les ayuden a pagar las facturas, a menos que se den de baja.

En las últimas semanas, la FAA ha retrasado vuelos cuando los aeropuertos u otras instalaciones carecen de controladores.

Reembolsos e incertidumbre sobre los vuelos disponibles

Las aerolíneas afirmaron que intentarían minimizar el impacto en los clientes, algunos de los cuales verán alterados sus planes de viaje para el fin de semana sin previo aviso.

United, Delta y American fueron algunas de las aerolíneas que afirmaron que ofrecerían reembolsos a los pasajeros que decidieran no volar, incluso si habían comprado boletos no reembolsables. Por su parte, el director de Frontier Airlines recomendó a los viajeros que compraran boletos de respaldo con otra aerolínea para evitar quedarse varados.

Los recortes también podrían afectar a la entrega de paquetes, ya que dos aeropuertos con importantes centros de distribución figuran en la lista: FedEx opera en el aeropuerto de Memphis, Tennessee, y UPS en Louisville, Kentucky, lugar donde se produjo esta semana el mortal accidente de un avión de carga.

Los recortes podrían afectar a hasta 1,800 vuelos, o más de 268 000 pasajeros, al día, según una estimación de Cirium.

Las aerolíneas están acostumbradas a lidiar con la cancelación de miles de vuelos con poca antelación durante condiciones meteorológicas adversas, pero la diferencia ahora es que estos recortes durante el cierre durarán indefinidamente.

El administrador de la FAA, Bedford, dijo que la situación no tenía precedentes.

"En mis 35 años de trayectoria en el mercado de la aviación, no recuerdo ninguna situación en la que hayamos tenido que tomar este tipo de medidas", declaró el miércoles.

"Nos encontramos en un territorio desconocido en lo que respecta a los cierres gubernamentales", dijo.

