La nostálgica apelación a la "clase, cortesía y civilidad" en aviones y aeropuertos que hace el gobierno de Trump

Videos de hombres de traje, corbata y sombrero, y mujeres con vestidos y maquillaje propio para una celebración de gala abordando un avión; imágenes en video de la recordada aerolínea Panam; pilotos y personal de las aerolíneas conversando amablemente, y la cálida e inconfundible voz de Frank Sinatra entonando Come Fly With Me (Ven y vuela conmigo).

Así es la campaña " The Golden Age of Travel Starts with You" o "La Edad Dorada de Viajar Empieza Contigo", del Departamento de Transporte, con la que el gobierno de Trump de nuevo apela a la nostalgia del estilo de vida de hace varias décadas para formular nuevas políticas, en esta ocasión para buscar cambios en los viajeros del sistema de transporte aéreo.

La iniciativa tiene como objetivo "impulsar un debate a nivel nacional sobre cómo podemos recuperar la cortesía y la clase en los viajes aéreos", según el Departamento de Transporte. Y explican que esto "no solo mejorará la experiencia de viaje de los pasajeros, sino que también garantizará la seguridad de los pasajeros, los trabajadores de las puertas de embarque, los auxiliares de vuelo y los pilotos".

En el video promocional se afirma que "volar fue un bastión de la civilidad", y se compara con "hoy", y se muestran imágenes de distintas peleas y conflictos en aviones y aeropuertos, a menudo con intervención de las autoridades.

Las autoridades lanzaron la campaña justo al empezar la temporada más alta del año. En estas fiestas, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) espera revisar a más de 17.8 millones de personas desde el martes 25 de noviembre hasta el martes 2 de diciembre, con más de 3 millones solo el domingo 30 de noviembre.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, aparece en el video promocional, en un mensaje que se muestra dentro de un antiguo televisor de los años 50, asegurando que en lo que respecta al transporte aéreo "las cosas ya no son como antes", y añadiendo que al tiempo pasado "algunos lo llamarían la edad de oro de los viajes".

Duffy pide que "recuperemos la cortesía y los buenos modales", y enumera comportamientos a seguir aprovechando la inminente temporada festiva por el Día de Acción de Gracias, como ayudar a las mujeres embarazadas con el portaequipajes superior, vestir "con respeto", tener a los niños "bajo control", agradecer a la tripulación, y en general decir "gracias" y "por favor".

"La edad de oro de los viajes comienza con usted", insiste Duffy.

La luna menguante se ve detrás de un avión de pasajeros que desciende sobre Viena, Austria, en la madrugada del 7 de noviembre de 2025. Imagen JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Según el Departamento de Transporte, los datos estadísticos respaldan "la sensación de que viajar se ha vuelto más conflictivo".

Desde 2019, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha registrado un aumento del 400 % en los incidentes a bordo, que van desde comportamientos disruptivos hasta violencia abierta.

También se han reportado 13,800 incidentes con pasajeros conflictivos desde 2021; las denuncias de pasajeros conflictivos se multiplicaron por seis entre 2020 y 2021; uno de cada cinco auxiliares de vuelo sufrió incidentes físicos en 2021; y en 2024 se duplicó el número de incidentes con pasajeros conflictivos en comparación con 2019.

"No hay duda de que hemos perdido de vista lo que hace que viajar sea divertido: la emoción, la relajación, las conversaciones cordiales. Los estadounidenses ya se sienten divididos y estresados. Todos podemos poner de nuestra parte para recuperar la cortesía, los buenos modales y el sentido común", indica el comunicado del Departamento de Transporte.

Las autoridades del sector aseguran que aunado a construir un sistema de control del tráfico aéreo totalmente nuevo, aumentar la contratación de controladores aéreos y hacer que los viajes sean más familiares, el Departamento "se ha comprometido a marcar el comienzo de una edad de oro de los viajes para los estadounidenses".

El transporte aéreo vivió dos duras semanas entre octubre y noviembre, cuando el cierre del gobierno provocó la reducción del personal de controladores aéreos y de seguridad en tierra, lo que condujo a que la FAA redujera hasta en 10% el tráfico aéreo en 40 de los principales aeropuertos del país.

Esto conllevó a la cancelación de decenas de miles de vuelos en pocos días, y afectando a viajeros en todo el país, hasta que la reapertura del gobierno federal regresó paulatinamente a la normalidad el sistema de transporte aéreo.

