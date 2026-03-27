Capitolio ¿Por qué el "consejo de la abuela" no está funcionando en los aeropuertos? El estancamiento financiero en el gobierno ha generado una crisis de personal en la TSA, provocando filas de hasta cuatro horas en terminales clave y un fenómeno de "compras de pánico" en los horarios de llegada.

Video Pasajeros del aeropuerto Intercontinental George Bush hacen filas de hasta tres niveles por esperas

Lo que comenzó como una medida de precaución para evitar perder un vuelo se está convirtiendo en el nuevo dolor de cabeza de la aviación estadounidense. Ante el temor provocado por los cierres gubernamentales y la falta de personal de seguridad, miles de pasajeros están abarrotando los aeropuertos con una antelación excesiva, creando cuellos de botella que, paradójicamente, están dejando en tierra a quienes tienen vuelos inmediatos.

Durante años, uno de los mejores consejos que recibimos de amigos y familiares era tener la maleta lista una noche antes y llegar con tiempo al aeropuerto. Incluso algunas guías de viaje aconsejaban llegar hasta con cinco horas antes y con pases de abordar impresos si el vuelo era internacional. Hoy, este consejo exagerado, típico de las abuelas, se ha convertido en la norma de la mayoría de los aeropuertos estadounidenses. Sin embargo, las autoridades aeroportuarias advierten que este comportamiento está resultando contraproducente en medio de la crisis por la falta de personal.

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El Aeropuerto Internacional John Glenn de Columbus, en Ohio, ha tenido que emitir una alerta inusual: no llegue con demasiada antelación. "Solo necesita llegar 90 minutos antes", publicaron en sus redes sociales, explicando que la llegada masiva de personas para vuelos vespertinos bloquea el paso de quienes deben abordar en la mañana.

De la normalidad a la pesadilla

La crisis no afecta a todos por igual, lo que aumenta la confusión de los viajeros. Mientras algunos terminales operan con fluidez, otros se han convertido en zonas de caos:

Houston (George Bush Intercontinental): Se reportan esperas récord de hasta cuatro horas.

Atlanta (Hartsfield-Jackson): Las filas serpentean fuera de las terminales principales. "Una auténtica pesadilla", describió Arthur Tsebetzis, un pasajero atrapado en la fila el viernes.

Baltimore-Washington (BWI): Pasajeros como Amber Campbell reportan haber perdido vuelos matutinos a pesar de llegar con tres horas de margen, debido a que la fila estaba bloqueada por personas cuyos vuelos salían mucho más tarde.

Recomendaciones oficiales

Las aerolíneas y autoridades sugieren a los pasajeros mantener la calma y utilizar herramientas digitales para tomar decisiones informadas:

Consultar la app de la TSA: Ver los tiempos de espera en tiempo real antes de salir de casa.

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Seguir las recomendaciones específicas de cada aeropuerto: No todas las terminales sufren el mismo nivel de saturación.

Llegada escalonada: Respetar los tiempos sugeridos (usualmente 2 horas para vuelos nacionales) para permitir que el flujo de personas sea constante.