Sospechoso Cole Allen se declara no culpable de intentar matar al presidente Cole Allen, de 31 años, rechazó formalmente los cargos en su contra y se declaró no culpable de los cuatro delitos que enfrenta, entre ellos intento de asesinato del mandatario y agresión contra un agente federal con un arma mortal

Video ¿Fiscales fuera del caso? El giro inesperado en el juicio contra Cole Allen

Cole Tomas Allen, u n hombre de 31 años originario de California, se declaró no culpable el lunes 11 de mayo de 2026 ante una corte federal en Washington D. C., tras haber sido acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante una gala de prensa realizada el mes pasado.

Su comparecencia marcó un nuevo avance en el proceso judicial derivado del tiroteo ocurrido el 25 de abril de 2026 en el hotel Washington Hilton, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Declaración ante la corte federal

Durante la audiencia, Allen rechazó formalmente los cargos en su contra y se declaró no culpable de los cuatro delitos que enfrenta, entre ellos intento de asesinato del mandatario y agresión contra un agente federal con un arma mortal. El caso fue presentado ante un tribunal federal en la capital estadounidense, donde se determinó su situación procesal tras su detención inmediata posterior al incidente.

El tiroteo obligó a evacuar de emergencia al presidente Donald Trump, a su gabinete y a decenas de asistentes, luego de que el Servicio Secreto interviniera para neutralizar al sospechoso. En el enfrentamiento, un agente federal resultó levemente herido mientras se controlaba la situación.

Investigación del ataque contra Trump

Allen había sido detenido tras ser encontrado con una escopeta, una pistola y cuchillos durante el ataque, lo que llevó a las autoridades a imputarle múltiples cargos relacionados con violencia armada. La fiscal Jeanine Pirro informó que el gobierno calificó el hecho como la acción de un “lobo solitario”, mientras continuaban las investigaciones para determinar los motivos detrás del ataque.

El caso también incluyó la revisión de un manifiesto hallado en la habitación del hotel, documento que habría sido previamente reportado a las autoridades locales por un familiar del acusado. Mientras tanto, el proceso judicial continúa su curso tras la declaración de no culpabilidad presentada por Allen.