Juez cancela audiencia de director de ICE, Todd Lyons, donde explicaría sobre inmigrantes detenidos

Se esperaba que este viernes, Todd Lyons, explicara en dicha audiencia por qué la agencia ha incumplido requerimientos judiciales sobre inmigrantes detenidos.



Todd Lyons, debía explicar en dicha audiencia por qué la agencia ha incumplido requerimientos judiciales sobre inmigrantes detenidos, es decir, porque se ha violado el debido proceso y se ha negado fianza a los inmigrantes.

El juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, canceló este miércoles, 28 enero 2026, la audiencia a la que se debía presentar el director interino del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas ( ICE), Todd Lyons.

¿Cuándo se realizaría la audiencia de Todd Lyons?

La audiencia estaba programada para este viernes 30 de enero. Se esperaba que Todd Lyons rindiera un informe sobre por qué ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos, pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Minneapolis.

Apenas el lunes, este mismo juez Patrick Schiltz, había ordenado al director interino del ICE comparecer el viernes 30 de enero de 2026 para explicar por qué no debería ser declarado culpable de desacato, luego de considerar que la administración Trump ha incumplido las órdenes de celebrar audiencias de fianza para los inmigrantes detenidos.

Este Tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin prever la gestión de los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente surgirían



El juez, que tiene su sede en Minneapolis, fue nombrado para el cargo por el presidente republicano George W. Bush.