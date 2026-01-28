Ice

Juez cancela audiencia de director de ICE, Todd Lyons, donde explicaría sobre inmigrantes detenidos

Se esperaba que este viernes, Todd Lyons, explicara en dicha audiencia por qué la agencia ha incumplido requerimientos judiciales sobre inmigrantes detenidos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Juez cita a director de ICE por violar el debido proceso y negar fianzas a inmigrantes

Todd Lyons, debía explicar en dicha audiencia por qué la agencia ha incumplido requerimientos judiciales sobre inmigrantes detenidos, es decir, porque se ha violado el debido proceso y se ha negado fianza a los inmigrantes.

El juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, canceló este miércoles, 28 enero 2026, la audiencia a la que se debía presentar el director interino del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas ( ICE), Todd Lyons.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se realizaría la audiencia de Todd Lyons?

Más sobre Ice

Juez suspende "inmediatamente" deportación de Liam, niño ecuatoriano detenido por ICE
2 mins

Juez suspende "inmediatamente" deportación de Liam, niño ecuatoriano detenido por ICE

Inmigración
CBP señala ataque contra agentes de ICE en Minneapolis y difunde fotos de los daños
2 mins

CBP señala ataque contra agentes de ICE en Minneapolis y difunde fotos de los daños

Inmigración
Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular
3 mins

Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular

Inmigración
Niña de dos años detenida por ICE: la historia de la pequeña hispana Chloe Renata
2 mins

Niña de dos años detenida por ICE: la historia de la pequeña hispana Chloe Renata

Inmigración
Al menos 6 mil inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por administración Trump
1 mins

Al menos 6 mil inmigrantes hispanos sin antecedentes penales son detenidos al mes por administración Trump

Inmigración
Del Preescolar a Centro de Detención: Así fue la redada de ICE donde detuvieron a Liam, de 5 años, y a su padre
4 mins

Del Preescolar a Centro de Detención: Así fue la redada de ICE donde detuvieron a Liam, de 5 años, y a su padre

Inmigración
"Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas": gobernadora del estado de Maine desafía al ICE
1 mins

"Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas": gobernadora del estado de Maine desafía al ICE

Inmigración
¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP
3 mins

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP

Inmigración
Distrito de la moda en Los Ángeles: Así luce luego de operativos de ICE
1 mins

Distrito de la moda en Los Ángeles: Así luce luego de operativos de ICE

Inmigración
México pide a EE UU aclarar muerte de migrante custodiado por ICE: Esto dijo sobre caso en Georgia
1 mins

México pide a EE UU aclarar muerte de migrante custodiado por ICE: Esto dijo sobre caso en Georgia

Inmigración

La audiencia estaba programada para este viernes 30 de enero. Se esperaba que Todd Lyons rindiera un informe sobre por qué ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos, pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Minneapolis.

Apenas el lunes, este mismo juez Patrick Schiltz, había ordenado al director interino del ICE comparecer el viernes 30 de enero de 2026 para explicar por qué no debería ser declarado culpable de desacato, luego de considerar que la administración Trump ha incumplido las órdenes de celebrar audiencias de fianza para los inmigrantes detenidos.

Jefe de ICE debe explicar ante un juez por qué se ha denegado el debido proceso a los detenidos en Minnesota

Este Tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin prever la gestión de los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente surgirían


El juez, que tiene su sede en Minneapolis, fue nombrado para el cargo por el presidente republicano George W. Bush.

Mira también:

Notas Relacionadas

“Puede ser motivo de detención”: Piden evitar colgar rosarios u otros objetos en el espejo del auto

“Puede ser motivo de detención”: Piden evitar colgar rosarios u otros objetos en el espejo del auto

Univision Arizona
2 min

Notas Relacionadas

Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México

Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México

América Latina
1 min
Relacionados:
IceRedadasMinnesota (estado)protestas en Minneapolis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX