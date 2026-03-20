Donald Trump Un amigo de Trump pidió a ICE que detuvieran a su exesposa inmigrante en medio de batalla legal por custodia de un menor Un exrepresentante de modelos de pasarela, Paolo Zampolli, amigo del presidente Donald Trump y a quien se le atribuye haberlo presentado con la actual Primera Dama Melania Trump, pidió a un agente de ICE que detuviera a su exesposa, una inmigrante brasileña, como forma de lograr resolver a su favor una batalla legal por la custodia de un hijo en común, según reportó The New York Times.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría deportado a una inmigrante brasileña a pedido de su exesposo, el exrepresentante de modelos Paolo Zampolli, amigo cercano del presidente Donald Trump, quien buscaba de esa forma lograr resolver a su favor una batalla legal con su antigua pareja por la custodia de un hijo que tuvieron juntos.

Zampolli es conocido por haber sido quien presentó al presidente Trump con su actual esposa, la Primera Dama Melania Trump, cuando ella era una modelo en Nueva York.

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La historia fue reportada por The New York Times, y habría ocurrido el pasado mes de junio de 2025. Zampolli logró la actuación de ICE mientras su exesposa, Amanda Ungaro, estaba detenida en Miami por un caso de fraude laboral. Y antes de que ella obtuviera una libertad bajo fianza, los agentes federales migratorios la pusieron bajo custodia y posteriormente la deportaron.

El oficial contactado por Zampolli, indica NYT, fue David Venturella, quien se habría comunicado con coelgas de Miami, a quienes explicó que el caso era importante para alguien cercano a la Casa Blanca.

Zampolli negó a The New York Times haber hecho tal solicitud, o alguna otra como favor, a ICE. Indicó que apenas contactó a Venturella para explicarle lo que estaba ocurriendo con el caso de Ungaro.

Además, publicó en sus redes sociales que el reporte es "inexacto".

"El artículo se percibe como un ataque directo a las políticas migratorias de la administración, especialmente en un momento tan crítico, cuando votamos para financiar la Seguridad Nacional y proteger a nuestra nación y sus aliados en un contexto de mayor alerta mundial en materia de tránsito y seguridad", añadió Zampolli.

El diario neoyorquino también publicó una declaración del Departamento de Seguridad Nacional, al cual pertenece ICE, donde se informa que Ungaro fue detenida y deportada por haber sobrepasado el tiempo de estadía permitida en su visa, y que había sido acusada de fraude.

"Cualquier insinuación de que fue detenida y expulsada por motivos políticos o por favores es FALSA", reportó The New York Times.