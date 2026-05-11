Seguro Social

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social esta semana? Te contamos todos los detalles

Este miércoles se espera el pago del Seguro Social a los nacidos entre el día 1 y día 10 de su correspondiente mes. Te explicamos el calendario de pagos de la administración del Seguro Social y cuándo se reciben.

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Por:N+ Univision
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La primera tanda de pagos del Seguro Social correspondiente a mayo se distribuirá esta semana. Según el calendario oficial de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de su correspondiente mes recibirán su pago mensual este miércoles 13 de mayo.

En el caso de los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 recibirán el pago el tercer miércoles de mayo, esto es, el día 20; y los nacidos después del 20, el cuarto miércoles de mayo, es decir, el día 27.

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Los pagos suelen ser en miércoles pero hay excepciones. Para quienes recibieron el Seguro Social antes de mayo de 1997, tendrán su pago el tercer día del mes, a menos que caiga en fin de semana o día festivo. También, las personas que reciben tanto el Seguro Social como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), recibirán su pago del Seguro Social el tercer día del mes y su pago del SSI el primer día del mes.

Retos a futuro del Seguro Social


El Seguro Social afronta dificultades a largo plazo. Concretamente, entraría en déficit en 2032 según los estudios recientes. Si para entonces el Congreso no toma medidas, los jubilados podrían ver un recorte del 28 % en sus prestaciones mensuales.

Esta problemática ha llevado a varios grupos a proponer soluciones para el programa. Un centro de estudios de Washington recientemente suscitó la polémica con un informe que proponía limitar las prestaciones anuales del Seguro Social a un máximo de 100.000 dólares para reforzar los fondos estatales.

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