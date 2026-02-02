Departamento de Seguridad Nacional Seguridad Nacional acusa a celebridades de fomentar 'odio' contra ICE en los Grammy La noche de los Grammy se convirtió en un escenario de críticas y protestas contra los agentes de ICE por parte de artistas como Bad Bunny, Billie Eilish, entre otros; por lo que el Departamento de Seguridad Nacional acusó a los famosos de fomentar el odio contra los agentes federales.

Video Activismo en los Grammy 2026: Bad Bunny exige salida de ICE y Trump amenaza con demandar a Trevor Noah

La edición 68 de los Grammy se convirtió en un escenario de críticas y protestas contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por parte de artistas como Bad Bunny, Gloria Stefan, Billie Eilish entre otras estrellas; posturas que no pasaron desapercibidas por el gobierno de Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) emitió un mensaje oficial a través de su cuenta verificada de X para responder a las múltiples críticas, en donde destacó la labor del ICE frente a las acusaciones y acusó a los artistas de fomentar el “odio” contra los agentes federales.

Mientras las celebridades de Hollywood se avergonzaban a sí mismas tratando de fomentar el odio hacia los oficiales ICE de los Grammy, las fuerzas del orden del DHS estaban trabajando arduamente para arrestar a delincuentes sexuales, abusadores infantiles y criminales condenados por agresión en Minnesota. Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional destacó que mientras las celebridades “se avergonzaban a sí mismas”, las autoridades lograron detener a criminales en el marco de la Operación Metro Surge, el pasado fin de semana.

While Hollywood celebrities embarrassed themselves trying to drum up hatred of @ICEgov officers from the Grammys, DHS law enforcement was hard at work arresting sex offenders, child abusers, and criminals convicted of assault in Minnesota.



Some of the criminals arrested during… — Homeland Security (@DHSgov) February 2, 2026

Enlistó el arresto de varios presuntos criminales

Fong Vang, un "delincuente" extranjero ilegal de Laos condenado por recibir propiedad robada y causar daños a la propiedad.

Ernesto Alexander Domínguez-Cruz, un "delincuente" inmigrante indocumentado de El Salvador condenado por agresión, conducta desordenada y conducir bajo la influencia del alcohol.

Minh Tien Quach, un "delincuente" extranjero ilegal de Vietnam condenado por robo, posesión de arma de fuego y tráfico de drogas.

Lor Thor, un "delincuente" inmigrante ilegal de Laos condenado por agresión.

Ze Ger Vue, un "delincuente" extranjero ilegal de Laos condenado por múltiples cargos de agresión, posesión de armas y daños a la propiedad.

Baltazar Camposeco-Ros, un "delincuente" inmigrante ilegal de Guatemala condenado por agresión doméstica, abuso doméstico, violación de una orden de no contacto y conducir en estado de ebriedad.

Charanjit Singh, un "delincuente" extranjero ilegal de la India condenado por crueldad hacia un niño, posesión de drogas y huida para evitar el procesamiento.

Houa Xiong, un "delincuente" extranjero ilegal de Laos condenado por agresión sexual, alteración del orden público y obstrucción a la policía.

Vong Som, un "delincuente" extranjero ilegal de Laos condenado por amenazas terroristas, agresión sexual y posesión de armas.

Protestas contra ICE en los Grammy

Durante la gala, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, ganador del premio al Mejor Álbum de Música Urbana, lanzó una crítica directa contra el ICE desde el escenario al pronunciar la frase “Fuera ICE”, seguida de declaraciones como “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos estadounidenses”, lo que generó fuertes reacciones tanto dentro como fuera de la industria musical.

Varias figuras presentes, incluidos artistas como Billie Eilish, Justin Bieber y Kehlani, llevaron insignias con la consigna “ICE OUT” (Fuera ICE) como señal de protesta contra las prácticas migratorias del gobierno estadounidense, lo que marcó una de las noches más políticamente cargadas en la historia reciente de los premios.

