Noticias EEUU entra en un nuevo shutdown por disputa migratoria de Donald Trump Apenas dos meses después de haber superado el shutdown más largo de la historia, de nuevo el gobierno de Estados Unidos iniciará la suspensión de operaciones no esenciales; resultado del choque entre demócratas y republicanos por la política migratoria de la Casa Blanca.



Esta noche, Estados Unidos volvió a entrar en un shutdown

Desde el primer minuto de este sábado, el gobierno federal deberá suspender las operaciones no esenciales, en un cierre parcial que es resultado del choque entre demócratas y republicanos por la política migratoria de Donald Trump.

Este viernes 30 de enero, el Senado aprobó de última hora un presupuesto de 1.2 billones de dólares para mantener en funcionamiento a casi todas las agencias y departamentos del gobierno federal hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, el acuerdo dejó fuera al Departamento de Seguridad Nacional, cuyo financiamiento solo se extendió por dos semanas.

Lo que exigen los demócratas a ICE

Durante este periodo establecido, los legisladores demócratas buscarán negociar las condiciones bajo las cuales operan los agentes de migración.

Exigen que actúen con la cara descubierta

Utilicen cámaras corporales

Se suspendan los arrestos y cateos sin orden judicial.

Estas demandas surgieron tras la actuación de los agentes en distintos operativos y, en particular, por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota: Renne Good y Alex Pretti.

Se vuelve a discutir el 2 de febrero

La Cámara de Representantes, que retomará sesiones el lunes 2 de febrero, deberá discutir y votar el acuerdo presupuestario para aprobar el financiamiento del gobierno.

Una vez que la Cámara lo apruebe, el presidente Donald Trump deberá firmarlo para poner fin al shutdown.

Con este episodio, Trump suma cinco cierres de gobierno a lo largo de sus dos mandatos. Y este nuevo shutdown ocurre apenas dos meses después de haber superado el más largo de la historia del país, que duró 43 días.