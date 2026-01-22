Departamento de Seguridad Nacional

La Casa Blanca altera la foto de una mujer arrestada por protestar en iglesia de Minnesota y le agrega lágrimas

La Casa Blanca publicó en sus redes sociales la foto de una manifestante arrestada en Minnesota en la que aparece con el rostro contraído por las lágrimas, sin especificar que había sido alterada digitalmente.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video ICE arresta a menores en Minneapolis cuando se dirigían a la escuela

La Casa Blanca publicó este jueves 22 de enero 2026, en sus redes sociales, la foto de una manifestante arrestada en Minnesota en la que aparece con el rostro contraído por las lágrimas, sin embargo, esto no ocurrió así.

El jueves en la mañana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X una imagen que mostraba el r ostro sereno e inexpresivo de Nekima Levy Armstrong, quien fue arrestada junto a otras dos personas por presuntamente perturbar un servicio religioso el pasado fin de semana, cuando irrumpieron para protestar contra la ofensiva migratoria del gobierno federal.

Unos 30 minutos más tarde, l a Casa Blanca publicó la misma imagen en la plataforma, solo que ahora había sido alterada digitalmente para mostrar a Armstrong sollozando, con la boca abierta, la frente arrugada y lágrimas corriendo por su rostro.

Un texto superpuesto en la imagen decía "ARRESTADA" y calificaba a Armstrong como " agitadora de extrema izquierda". Sin embargo, la publicación de la Casa Blanca no mencionaba que la imagen fuera editada. Tampoco estaba claro de inmediato si la alteración se hizo con una herramienta de IA u otro software de edición fotográfica.

Tras ser consultada por la AFP, la Casa Blanca remitió a una publicación en X de su subdirector de Comunicaciones, Kaelan Dorr, en la que admitía implícitamente la alteración.

Dorr escribió en X, republicando el post de la Casa Blanca en el que aparecía la foto modificada: "NUEVAMENTE, a las personas que sienten la necesidad de defender de forma reflexiva a los perpetradores de crímenes atroces en nuestro país les comparto este mensaje".

La aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán. Gracias por su atención en este asunto


Y finalmente, emuló el estilo de los mensajes del presidente Donald Trump con su: "Gracias por su atención en este asunto".

La era de las deepfakes y la IA

En la era de los deepfakes y la IA, este tipo de imágenes se han vuelto habituales en la política, sostiene Walter Scheirer, profesor de la Universidad de Notre Dame.

"Podrían considerarse la versión contemporánea de las caricaturas políticas de los periódicos, pero hay una notable falta de decoro cuando se difunden a través de canales oficiales del gobierno", dijo Scheirer a la AFP.

Trump y la Casa Blanca han compartido otras imágenes hechas con IA que muestran al presidente vestido como el papa, rugiendo junto a un león y dirigiendo una orquesta en el Kennedy Center, el principal complejo de artes de Washington.

Su gobierno ha desplegado miles de agentes federales en el estado de Minnesota, gobernado por el demócrata Tim Walz, como parte de su política antiinmigración.

La tensión aumentó en ese estado desde el asesinato de la manifestante Renee Good por parte de un agente del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se prevé para este viernes una protesta masiva en el estado, que incluirá un llamado a paralización económica, para exigir que los agentes de ICE salgan de Minnesota.

Relacionados:
Departamento de Seguridad NacionalAI inteligencia artificialCasa BlancaMinnesota (estado)Protestas

