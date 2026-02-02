Kristi Noem

Noem ordena que agentes en Minneapolis lleven cámaras corporales, tras muerte de Renee y Pretti

Esto ocurre luego de las redadas en donde dos ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados a manos agentes del Servicio de Control e Inmigración.

Por:N+ Univision
Video Caso Alex Pretti: Forense califica como homicidio la muerte del enfermero

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que tras una reunión con el nuevo "zar fronterizo", Tom Homan, se determinó que todos los agentes de campo que operan en Minneapolis, Minnesota lleven consigo cámaras corporales.

Esto ocurre luego de los operativos en donde dos ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados a manos agentes del Servicio de Control e Inmigración (ICE).

Con efecto inmediato, estamos instalando cámaras corporales en todos los agentes de campo en Minneapolis.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional

Noem sostuvo que a medida que hayan fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliarán a nivel nacional.

Indicó que el plan es la adquisición y despliegue rápido de cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS de todo el país.

TLS

Información en desarrollo...

