Ice Bad Bunny gana Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana y lanza 'Fuera ICE' El puertorriqueño Bad Bunny se llevó el Grammy Mejor Álbum de Música Urbana y aprovechó los micrófonos para lanzarse contra el Servicio de Control Inmigratorio (ICE) y sus redadas masivas.

"Fuera ICE", dijo el cantante ante el auditorio.

No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos, somos americanos también. Sé que es difícil, el odio es lo que les da más poder, lo único más poderoso que el odio es el amor. Bad Bunny, ganador de otro Grammy

"No somos salvajes, no somos animales. Somos humanos, somos estadounidenses también", dijo Bad Bunny al recibir su premio a Mejor Álbum Urbano en los Grammy 2026.



Foto: AP

El mensaje de Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, llega acompañado de múltiples posicionamientos de otros galardonados como Gloria Stefan, quien también criticó las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Otras estrellas de la música como Justin Bieber, Haley Bieber, y Billie Eillish acudieron a la ceremonia de los Grammy portando un pin en el que se podía leer la frase "Fuera ICE".

Billie Eilish y Justin Bieber asistieron a la entrega de los Grammy con un pin de “Fuera ICE”; otras celebridades como Kehlani y la compositora Amy Allen también usaron los pins cuando llegaron al https://t.co/i9NqNxezNb Arena, en el centro de Los Ángeles, California.



Los…

Estos mensajes buscan alzar la voz contra los agentes federales de inmigración tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, dos manifestantes que protestaban contra las redadas.

Además de las detenciones masivas de inmigrantes indocumentados o en proceso de solicitudes de asilo, incluso de menores de edad. Y es que la captura del niño de 5 años, Liam Conejo, en Minnesota, puso el reflector sobre las detenciones incluso de menores de edad, quienes son enviados a centros de detención en espera a ser deportados a sus países.