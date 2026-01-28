Cierre de gobierno federal El gobierno federal se dirige a otro cierre parcial tras tiroteos en redadas en Minnesota Un cierre parcial del gobierno federal se avecina al final de esta semana, mientras los demócratas presentaron una lista de exigencias al Departamento de Seguridad Nacional antes de la votación crucial del jueves.

Video Caso Renee Nicole Good: Suspenden a agente de ICE acusado de matar a la mujer en Minneapolis

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, presentó una lista de exigencias al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre las que se incluyen un código de conducta vinculante para los agentes federales que llevan a cabo detenciones de inmigrantes y la obligación de identificarse ante el público, previo a un posible cierre parcial del gobierno al final de la semana.

Los republicanos necesitarán los votos de los demócratas para mantener el gobierno en funcionamiento cuando se agoten los fondos a medianoche del viernes. Pero los demócratas se han comprometido a bloquear un proyecto de ley de gastos para el departamento, con la esperanza de presionar al Partido Republicano y al presidente Donald Trump para que se produzcan cambios importantes en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias, mientras el país se recupera de la muerte de dos personas a manos de agentes federales en Minneapolis.

PUBLICIDAD

Los senadores demócratas se reunieron hoy antes de una votación crucial el jueves sobre si seguir adelante con la legislación de gastos que financia el DHS y una serie de otras agencias gubernamentales.

Y la posición demócrata, según Schumer, es tajante:

Permítanme ser claro: hasta que ICE sea controlado y reformado adecuadamente, el proyecto de ley de financiación del DHS no tendrá los votos necesarios para aprobarse en el Senado



Schumer dijo que los demócratas están pidiendo a la Casa Blanca que "ponga fin a las patrullas itinerantes" en las ciudades, que coordine con las fuerzas del orden locales las detenciones de inmigrantes, que establezca un código de conducta aplicable para que los agentes rindan cuentas cuando violen las normas y exija que los agentes "se quiten las máscaras, se pongan cámaras corporales" y lleven una identificación adecuada, como es habitual en las fuerzas del orden.

El grupo demócrata está unido en torno a esas "reformas de sentido común" y la responsabilidad de aceptarlas recae en los republicanos, dijo el senador de Nueva York.

"Esto no es ley y orden", dijo Schumer, refiriéndose a la agresiva campaña de control de la inmigración que está llevando a cabo la administración en todo el país. "Esto es un caos".

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, de Dakota del Sur, ha dicho que estaba esperando a que los demócratas expusieran lo que quieren y sugirió que deben hablar con la Casa Blanca.

No estaba claro hasta qué punto la Casa Blanca se había comprometido seriamente y si ambas partes podrían llegar a un acuerdo que apaciguara a los demócratas, furiosos tras el asesinato a tiros de Alex Pretti y Renee Good este mes por parte de agentes federales.

PUBLICIDAD

Sin negociaciones evidentes en marcha, parecía cada vez más probable que se produjera un cierre parcial a partir del sábado.

Los demócratas plantean sus demandas

El senador de Connecticut Chris Murphy dijo que los demócratas han estado buscando cambios que "unirán al grupo parlamentario y, en mi opinión, unirán al país", entre ellos el fin de las "patrullas itinerantes" que, según los demócratas, están aterrorizando a los estadounidenses en todo el país.

"Nada de esto es revolucionario", dijo Murphy, el principal demócrata del subcomité que supervisa el gasto en seguridad nacional. "Nada de esto requiere una nueva legislación integral".

Schumer y Murphy han dicho que cualquier solución debe ser aprobada por el Congreso, y no solo prometida por la administración.

Los republicanos dicen que cualquier cambio en el gasto deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes para evitar un cierre, y que es poco probable que eso suceda a tiempo porque la Cámara no está en sesión legislativa esta semana.

"Podemos debatir qué supervisión adicional se requiere, qué leyes adicionales debemos considerar, pero no a costa de cerrar el Gobierno", afirmó el senador John Cornyn, republicano por Texas.

Muchos obstáculos para llegar a un acuerdo

A pesar de algunas conversaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, no estaba claro si se podría llegar a una resolución a tiempo para evitar un cierre parcial.

La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada los seis proyectos de ley de financiación restantes y los envió al Senado como un paquete, lo que dificulta eliminar la parte relativa a la seguridad nacional, como exigen los demócratas. Los republicanos podrían dividir el paquete con el consentimiento de los 100 senadores, lo que sería complicado, o mediante una serie de votaciones que se prolongarían más allá de la fecha límite del viernes.

PUBLICIDAD

No estaba claro si Trump intervendría.

Los líderes republicanos esperaban evitar otro cierre después del cierre de 43 días del otoño pasado, que giró en torno a la insistencia de los demócratas en ampliar los subsidios federales que hacen que la cobertura médica sea más asequible para los inscritos en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Incluso si el Senado pudiera resolver la cuestión, los republicanos de la Cámara de Representantes han dejado claro que no quieren ningún cambio en el proyecto de ley que han aprobado. En una carta dirigida a Trump el martes, el conservador House Freedom Caucus escribió que sus miembros apoyan al presidente y al ICE.

"El paquete no volverá a la Cámara sin la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional", según la carta.

Los demócratas dicen que no darán marcha atrás.