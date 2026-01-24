Noticias Senadores demócratas se oponen a la financiación del DHS tras tiroteo en Minneapolis, ¿habrá un cierre parcial del Gobierno? Algunos senadores demócratas revelaron que votarán contra la aprobación de fondos al DHS tras muerte de un hombre en redadas migratorias en Minneapolis.

Varios senadores del Partido Demócrata afirmaron que votarán en contra del financiamiento contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo que amenaza con un posible cierre de gobierno, tras el asesinato de un hombre en Minneapolis a manos de agentes federales durante redadas migratorias.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que los legisladores de su partido en la Cámara alta no votarán a favor de un paquete de gastos que incluya dinero para la dependencia que encabeza la Secretaria Kristi Noem.

La declaración de Schumer aumenta la posibilidad de que el gobierno pudiera cerrar parcialmente el 30 de enero cuando se agoten los fondos. Varios demócratas dijeron este sábado que no votarán por el paquete de proyectos de ley bipartidista, que necesitará algunos votos de senadores de la fuerza política opositora al gobierno de Donald Trump para aprobarse.

Los demócratas dicen que la legislación, que incluye dinero para una amplia gama de agencias gubernamentales, no incluye suficientes restricciones sobre ICE.

¿Por qué no están de acuerdo?

La legislación necesita 60 votos para ser aprobada en el Senado, donde los republicanos controlan 53 escaños. Se prevé que la discusión del presupuesto sea esta semana.

Schumer dijo que lo que está ocurriendo en Minnesota es "espantoso".

"Los demócratas buscaron reformas con sentido común en el proyecto de gasto del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente Trump, el proyecto del DHS es lamentablemente insuficiente para contener los abusos de ICE", dijo Schumer.

"Yo votaré que no", advirtió.

Previamente, la senadora Catherine Cortez Masto dijo este sábado que ella tampoco votaría por la legislación en el Senado que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional.

Al hacerlo, Cortez Masto se unió a la senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen. Las dos moderadas rompieron con su partido el año pasado en una votación sobre el anterior cierre del gobierno.

La senadora de Minnesota, Amy Klobuchar expresó su indignación por el tiroteo de un hombre durante una operación de inmigración.

“ Donald Trump y todos sus lugartenientes que ordenaron este aumento de personal de ICE: vean el horrible video del asesinato de hoy. El mundo está observando. Miles de ciudadanos detenidos y acosados. La policía local ya no puede hacer su trabajo. Niños escondidos. Escuelas cerradas. ¡Saquen a ICE de Minnesota!”, dijo Klobuchar en un mensaje publicado en X.

Otros como el senador demócrata Brian Schatz de Hawái han dicho que, tras el tiroteo reciente en Minneapolis, se opondrían a un proyecto de financiamiento del DHS que forma parte de un paquete de gastos en el Senado que pretende evitar un cierre parcial del gobierno a fin de mes.

Tim Kaine, senador demócrata por Virginia, se había pronunciado ayer contra el paquete actual. Él fue otro de los ocho demócratas que votaron a favor del proyecto presupuestario en noviembre, lo que sorteó la finalización del cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

El congresista Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió que se “elimine” ICE y que se destituya a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El congresista Brad Schneider, presidente de la moderada Nueva Coalición Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió una investigación sobre el tiroteo y que los agentes federales abandonen Minnesota.

