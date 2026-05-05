Estados Unidos Cancelan celebraciones del 5 de Mayo por miedo a posibles operativos de ICE En comparación a años anteriores, las calles de Chicago, Filadelfia, Houston o Missouri se vieron vacías por las previsiones tomadas por mexicanos y personas de otros países para no ser detenidas

Video 5 de Mayo en Chicago impulsa a negocios latinos en uno de los días más fuertes del año

El temor a ser detenidos en redadas del ICE llevó a la cancelación de los festejos del 5 de Mayo en distintas ciudades, entre ellas, Chicago, Filadelfia, Houston y Missouri. El miedo que de los operativos sorpresa fue visible en calles vacías donde en años anteriores mexicanos nacidos, principalmente en Puebla, salían a las calles para desfilar y mostrar con orgullo un suceso de su historia.

El 5 de Mayo conmemora un acto de resistencia y triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés en 1862

PUBLICIDAD

Los festejos de este año no se realizaron por el temor de repetirse las imágenes de las redadas realizadas, en 2025, por agentes migratorios durante la operación “Midway Blitz” en Chicago. El recuerdo fue el precedente para evitar las festividades. Organizaciones como Cermak Road Chamber of Commerce y Casa Puebla, cancelaron el tradicional desfile en el barrio de la Villita para prevenir agresiones y el arresto por parte de ICE.

Héctor Escobar, uno de los organizadores de los festejos en Chicago, explicó que las familias tienen temor por los operativos antimigratorios.

“Familias están experimentando miedo e incertidumbre por la creciente aplicación de acciones anti migratorias y la constante amenaza de redadas”, comentó.

En la Villita el miedo a salir a las calles paralizó la derrama económica que se tenía en años anteriores

En Filadelfia sucedió lo mismo. Olga Renteria, organizadora del Carnaval de Puebla, señaló que la comunidad no se sentía segura para festejar. “No vamos a arriesgarnos. Todos están siendo cautelosos, sin celebraciones ni grandes reuniones”, indicó.

Para la comunidad poblana en Filadelfia, no celebrar una fecha tan importante representa la pérdida de un espacio para la cultura de migrantes originarios de Puebla, aseguró Edgar Ramírez, promotor del Carnaval.

La alcaldesa Cherelle Parker evitó dar una opinión respecto a la cancelación del Carnaval de Puebla porque es un festival que no es patrocinado por la ciudad.

En el caso de Houston la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) decidió suspender el festival en su localidad. “En respuesta a las crecientes preocupaciones por la actividad de ICE y su impacto potencial en la seguridad y bienestar de las familias participantes”.

PUBLICIDAD

Para el comité organizador en Houston el “5 de Mayo es una importante celebración cultural que honra el legado, orgullo y la unidad de la comunidad. pero ningún evento es más valioso que la responsabilidad de proteger a nuestras familias”.