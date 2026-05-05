Michigan El demócrata Chedrick Greene gana elección especial en Michigan y asegura control del Senado estatal El triunfo en el distrito 35, clave por su perfil competitivo, mantiene intacta la mayoría demócrata en una cámara definida por un solo escaño

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El demócrata Chedrick Greene ganó una elección especial en Michigan el martes, asegurando así el estrecho control del partido sobre el Senado estatal durante el resto del mandato de la gobernadora Gretchen Whitmer.

Greene, bombero y veterano de la Infantería de Marina, derrotó al republicano Jason Tunney, exfiscal, en la contienda por el distrito senatorial número 35 de Michigan, que incluye Saginaw y Bay City y está rodeado de zonas rurales más conservadoras. Los demócratas contaban con una mayoría de un solo escaño en la cámara, lo que ponía en juego el control del distrito.

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La contienda fue seguida de cerca como un posible indicador para las elecciones de mitad de mandato de noviembre en este estado clave. Se considera que el distrito refleja la composición de todo el estado e incluye parte del condado de Saginaw, el único condado de Michigan que ha apoyado al candidato presidencial ganador en cada una de las últimas cinco elecciones.

Tunney reconoció su derrota en la contienda por el distrito 35 del Senado estatal ante el demócrata Chedrick Greene, afirmando en un comunicado que "no logró la victoria en las elecciones especiales".

Greene se declaró vencedor poco después de que Tunney reconociera la derrota, agradeciendo a sus seguidores que lo vitoreaban.

“Solo quiero que sepan quién los ha apoyado durante 31 años y pueden estar seguros de que seguiré apoyándolos en Lansing”, dijo Greene, refiriéndose a la capital del estado.

El candidato libertario Ali Sledz también se presentó, quedando muy rezagado en tercer lugar para el escaño que quedó vacante desde enero de 2025. El distrito está ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Detroit e incluye Saginaw, Bay City y Midland.

Whitmer, demócrata, tiene un límite de mandatos, lo que augura una reñida contienda en noviembre para sucederla. Dado que los demócratas controlan actualmente el Senado estatal con 19 escaños frente a 18, el resultado del martes fue crucial para definir la agenda legislativa del estado en los meses previos a que deje el cargo en enero.

Más allá de las implicaciones inmediatas, fuentes políticas cercanas al caso afirman que el resultado ofrece pistas sobre las elecciones de mitad de mandato de noviembre en este estado clave. El distrito incluye parte del condado de Saginaw, el único condado de Michigan que ha apoyado al candidato presidencial ganador en cada una de las últimas cinco elecciones nacionales.

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“Francamente, es un microcosmos del Medio Oeste”, dijo la representante demócrata Kristen McDonald Rivet sobre el escaño que dejó al ingresar al Congreso. “Dado lo mucho que se parece a muchos otros lugares del país, tenemos que considerarlo un indicador de cómo se desarrollarán las cosas en noviembre”.

Un veterano de la Infantería de Marina y un exfiscal

Greene, capitán de bomberos y veterano de la Infantería de Marina, basó su campaña en la reducción de costos, haciendo hincapié en su apoyo al sindicato. Tunney, exfiscal, se postuló como republicano conservador, destacando sus raíces locales en Saginaw.

Los republicanos habían convertido el momento de la convocatoria de las elecciones especiales en un tema central, argumentando que Whitmer, demócrata, esperó demasiado para convocarlas, dejando al distrito sin representación en el Senado estatal durante casi 500 días.

La victoria de Greene mantiene a los demócratas en la mayoría. Si Tunney hubiera ganado, el Senado habría quedado empatado, dificultando así que los demócratas impulsaran su agenda. Si bien el vicegobernador demócrata Garlin Gilchrist II habría tenido el voto decisivo, en caso de victoria de Tunney, los republicanos podrían haber bloqueado cualquier medida al no contar con el voto de todos los miembros. La Cámara de Representantes de Michigan está controlada por los republicanos.

El mandato en juego en las elecciones especiales del martes es solo hasta fin de año, lo que significa que el escaño volverá a estar en juego en noviembre. No obstante, la contienda se considera una prueba del sentir de los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas buscan recuperar el control del Congreso.

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John Hall, un hombre de 69 años que se describe a sí mismo como independiente, declaró el martes que votó por Greene porque la economía era el tema más importante para él. Dijo que gastó 58 dólares en la gasolinera antes de conducir hasta la biblioteca pública de Bay City para votar.

“Está afectando el presupuesto de mucha gente en este momento”, dijo Hall, y agregó que llenar el tanque de su auto le habría costado entre 35 y 40 dólares hace dos meses.

Algunos estrategas advierten contra la sobreinterpretación de los resultados, señalando el fuerte gasto demócrata y las visitas de figuras destacadas como el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y la senadora de Michigan Elissa Slotkin. El Comité de Campaña Legislativa Demócrata declaró en febrero que la elección especial "marcaría la pauta para las elecciones de mitad de mandato" al tiempo que anunciaba una inversión de 250.000 dólares para ayudar a los demócratas de Michigan a conservar su mayoría en el Senado en mayo y noviembre.

“Esta es una contienda difícil de ganar en cualquier circunstancia, pero han manipulado las reglas con su gasto. Y si a eso le sumamos el contexto político general, va a ser complicado”, dijo Jason Roe, estratega republicano del estado.

Harris ganó el distrito por menos de un punto porcentual en 2024

Aunque el republicano Donald Trump ganó en los tres condados en las elecciones presidenciales de 2024, las zonas de los condados que conforman el Distrito 35 son más competitivas. McDonald Rivet ganó el escaño en 2022 con el 53% de los votos. La demócrata Kamala Harris superó por un estrecho margen a Trump en el distrito en 2024, con un 49,7% frente a un 48,9%, gracias a su ventaja de 17 puntos porcentuales en la zona de Saginaw.

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Antaño centro neurálgico de la industria automovilística, la región cuenta con una gran proporción de votantes afiliados a sindicatos y una considerable población negra, rodeada de zonas rurales más conservadoras.