Nuevo START: Estados Unidos y Rusia retoman diálogo militar, ¿qué implica el fin del tratado nuclear?

El Pentágono informó que ambos países acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel, horas después de la expiración del último tratado que imponía límites a los arsenales nucleares

N+ Univision y AFP
Video Hoy vence el último acuerdo nuclear entre EEUU y Rusia: La ONU urge un nuevo pacto de seguridad

El Pentágono informó el jueves 5 de febrero de 2026 que Estados Unidos y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel, horas después de la expiración del último tratado, el Nuevo START (Strategic Arms Reduction Treaty), que imponía límites a los arsenales nucleares de ambos países.

Washington y Moscú reabren canales de comunicación

La decisión de retomar contactos entre las fuerzas armadas de ambas potencias fue confirmada por el Comando Europeo de Estados Unidos, que subrayó la importancia de mantener mecanismos de comunicación directa para evitar malentendidos y reducir riesgos de escalada.

Según el organismo militar, preservar el diálogo entre mandos castrenses contribuye a la estabilidad internacional y abre espacios para una mayor transparencia en materia de seguridad. Además, permite gestionar tensiones en un contexto geopolítico marcado por la ausencia de acuerdos formales de control nuclear entre Washington y Moscú.

Avances diplomáticos en torno a Ucrania

El restablecimiento del diálogo militar se produce tras avances descritos como “productivos y constructivos” en conversaciones de paz sobre Ucrania celebradas en Abu Dabi. En esos encuentros participaron el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, así como Jared Kushner, asesor cercano al mandatario.

Estos contactos diplomáticos han sido interpretados como un intento de abrir nuevos canales de negociación en uno de los principales focos de tensión entre Rusia y Occidente.

Preocupación por una nueva carrera nuclear

La expiración del Nuevo START ha generado inquietud entre organizaciones que promueven el desarme nuclear. Activistas advierten que la falta de un tratado que limite los arsenales estratégicos podría incentivar una nueva carrera armamentista entre las principales potencias y acelerar el crecimiento del arsenal nuclear de China.

En este contexto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) hizo un llamado a la “responsabilidad y moderación” para evitar un deterioro mayor del equilibrio estratégico global.

Un día antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que un control de armas efectivo en el siglo XXI resulta inviable sin la participación de China, debido al rápido fortalecimiento de su capacidad nuclear.

Video Rusia desarrolla un arma antisatélite, ¿es una amenaza grave para la seguridad nacional?
