Nuevo México ¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó la Ley de Seguridad para Inmigrantes, con la que rechaza su participación en el sistema federal de detención y deportación masiva, impulsada por el presidente Donald Trump.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó hoy la Ley de Seguridad para Inmigrantes, también conocida como House Bill 9, rechazando su participación en el sistema federal de detención y deportación masiva del gobierno del presidente Donald Trump.

¿De qué se trata la ley

House Bill 9?

La nueva ley prohíbe que los gobiernos estatales y locales celebren acuerdos para detener a personas por violaciones civiles de inmigración; además, evita el uso de tierras públicas para detención migratoria y elimina los acuerdos que convierten a las fuerzas policiales locales en agentes de inmigración.

Con la firma de la gobernadora, Nuevo México se une a ocho estados y decenas de localidades que han rechazado integralmente su implicación en un sistema que, según defensores de derechos humanos, está marcado por violencia, abuso y muerte.

El contexto de la legislación se da en un momento en que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha registrado un alarmante número de muertes de personas bajo su custodia.

De acuerdo con cifras de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México (ACLU), bajo la custodia de elementos federales se han registrado 32 fallecimientos, solo en 2025, y otros casos más reportados en 2026.

Las autoridades de Nuevo México han documentado abusos en los tres centros de detención dentro del estado, tales como uso excesivo de confinamiento solitario, atención médica inadecuada, falta de agua potable y alimentos adecuados, con al menos cinco muertes en custodia durante años recientes.

¿ICE está prohibido en Nuevo México?

La firma de la Ley de Seguridad para Inmigrantes no prohíbe que ICE opere en todo el estado ni detenga a personas bajo jurisdicción federal. Lo que sí hace esta nueva ley es limitar significativamente la participación y colaboración del gobierno estatal y local con los agentes del servicio.

Es decir, que impide que el estado o los gobiernos locales firmen nuevos acuerdos con ICE para que agentes estatales o municipales detengan, transporten o cumplan órdenes de inmigración federal; obliga a terminar cualquier acuerdo existente entre entidades públicas de Nuevo México y agencias federales para la detención civil por motivos migratorios.

Representantes y activistas en pro de la ley

House Bill 9

Legisladores y patrocinadores de la ley, incluyendo representantes como Eleanor Chávez, Angelica Rubio, Andrea Romero y Marianna Anaya, respaldaron el proyecto desde sus inicios en la Cámara estatal, pues han resaltado la importancia de proteger la dignidad y seguridad de todos los residentes.

Por su parte, defensores de derechos civiles y organizaciones celebraron la firma como un triunfo histórico, pues aseguran que la ley representa alivio, dignidad y la libertad para que las familias vivan sin miedo constante de separación o deportación.

