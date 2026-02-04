Noticias Marco Rubio revela condiciones para acuerdo nuclear con Rusia: ¿Qué pide Estados Unidos? Te contamos en qué consiste el tratado y cuáles son las condiciones de Donald Trump para un acuerdo nuclear con Rusia

El secretario de Estado, Marco Rubio, habló sobre las condiciones para el tratado Nuevo Start, que expira el jueves 5 de febrero 2026, el cual marcará el fin de los grandes acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia.

A continuación te mostramos en qué consiste este tratado y cuáles son las condiciones del presidente Donald Trump.

¿Qué es el nuevo START?

Este acuerdo fue firmado por el expresidente estadounidense Barack Obama y el ruso Dimitri Medvédev en el año 2010.

Este consiste en limitar los arsenales de las dos potencias nucleares con una reducción de casi el 30% en comparación con el límite anterior fijado en 2002. De igual forma, limita los lanzamientos de misiles y bombardeos a 800.

Asimismo, el acuerdo incluye inspecciones mutuas de instalaciones militares.

¿Qué pide Trump?

Este miércoles 4 de febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que cualquier acuerdo nuclear con Rusia debería incluir a China horas antes de que expire el tratado Nuevo START.

"El presidente Trump ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China”, dijo Rubio a los periodistas.

¿Cuál es la postura de Rusia?

Por parte del Kremlin, ha asegurado que está abierto a futuras negociaciones sobre la estabilidad estratégica una vez que expire el tratado este jueves.

Cabe recordar que el presidente ruso propuso el pasado 22 de septiembre al presidente Donald Trump prolongar un año los límites contemplados por el tratado; sin embargo, no recibió respuesta oficial de Estados Unidos.

¿Qué opina China?

El gigante asiático se había opuesto a sumarse al START justificando que su arsenal es diez veces menor que el ruso y el de Estados Unidos.

Sin embargo, este miércoles 4 de febrero, Putin y Xi Jinping abordaron varios temas en su videollamada que incluía los temas de energía nuclear y proyectos de alta tecnología, investigación espacial e industrial.

Donald Trump habla con Xi Jinping

A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump dio detalles de la llamada que sostuvo con Xi Jinping este miércoles 4 de febrero.

Algunos de los temas que abordaron fueron la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos, entregas de motores de avión, la guerra entre Rusia y Ucrania.

El mandatario estadounidense hasta el momento no ha mencionado que hablaran acerca del tratado Nuevo Start.