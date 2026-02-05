Noticias

Forcejeo en una casa y un hombre hispano: claves en la desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos en Alabama

Aurelia Choc Cac, su hija Niurka Zuleta Choc, y su pequeño Anthony Garcia Choc, fueron vistos por última vez el viernes 30 de enero en su residencia en Ben Hamilton Road, y desde entonces no se tiene rastro de ellos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Familia hispana busca desesperadamente a su madre y hermanos; autoridades temen que corran peligro

En N+ Univision te contamos la historia de una familia hispana que desapareció en Alabama, y que según las autoridades han descrito la escena como inquietante.

La familia compuesta por Aurelia Choc Cac de 40 años, su hija Niurka Zuleta Choc de 17, y su pequeño Anthony Garcia Choc de 2 años, desaparecieron el 30 de enero pasado. Un día después, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile fue enviada a la residencia de la familia en la cuadra 9000 de Ben Hamilton Road tras el reporte de la sospechosa desaparición.

Notas Relacionadas

Familia hispana desaparece en Alabama: las autoridades describieron una escena inquietante

Familia hispana desaparece en Alabama: las autoridades describieron una escena inquietante

Sucesos
4 min

¿Qué pasó con la familia Choc Cac?

PUBLICIDAD

La familia fue vista por última vez el 30 de enero alrededor de las 3:00 p. m. en su residencia. Y de acuerdo con las autoridades, tras una investigación más profunda del caso:

Se encontraron señales de que ocurrió un forcejeo dentro de dicha residencia
Familia hispana desaparecida en Alabama.
Familia hispana desaparecida en Alabama.
Imagen Redes

Más sobre Noticias

¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado
2 mins

¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado

Estados Unidos
La TSA implementa con éxito ConfirmID, el nuevo sistema de verificación de identidad para viajeros
2 mins

La TSA implementa con éxito ConfirmID, el nuevo sistema de verificación de identidad para viajeros

Estados Unidos
Nancy Guthrie: Esto es lo que se sabe de la desaparición de la madre de la presentadora Savannah
4 mins

Nancy Guthrie: Esto es lo que se sabe de la desaparición de la madre de la presentadora Savannah

Estados Unidos
FBI detiene a hombre en Los Ángeles por demanda de rescate fraudulenta a la familia de Savannah Guthrie
2 mins

FBI detiene a hombre en Los Ángeles por demanda de rescate fraudulenta a la familia de Savannah Guthrie

Estados Unidos
Recompensa por madre de Savannah Guthrie: Sheriff de Pima y FBI ofrecen esta cantidad por información
2 mins

Recompensa por madre de Savannah Guthrie: Sheriff de Pima y FBI ofrecen esta cantidad por información

Estados Unidos
Trump dice que líderes latinoamericanos son "astutos" al mandar a su "gente mala" a EEUU
2 mins

Trump dice que líderes latinoamericanos son "astutos" al mandar a su "gente mala" a EEUU

Estados Unidos
¿Qué es TrumpRx? Esto ofrecerá el nuevo sitio impulsado por Donald Trump
2 mins

¿Qué es TrumpRx? Esto ofrecerá el nuevo sitio impulsado por Donald Trump

Estados Unidos
"Una de las pocas cosas que unen al país entero": Mensaje de JD Vance sobre Juegos Olímpicos de Invierno 2026
2 mins

"Una de las pocas cosas que unen al país entero": Mensaje de JD Vance sobre Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Estados Unidos
Nuevo START: Estados Unidos y Rusia retoman diálogo militar, ¿qué implica el fin del tratado nuclear?
2 mins

Nuevo START: Estados Unidos y Rusia retoman diálogo militar, ¿qué implica el fin del tratado nuclear?

Estados Unidos
Nueva tormenta de nieve en EEUU: ¿En dónde hay vigilancia por este fenómeno climático mañana viernes?
2 mins

Nueva tormenta de nieve en EEUU: ¿En dónde hay vigilancia por este fenómeno climático mañana viernes?

Estados Unidos


Además, agregó que un hombre identificado como Juan Antonio García, de 30 años de edad, con vínculos con Amarillo, Texas, es una persona de interés sobre el caso, se trata de "un hombre hispano".

N+ Univision platicó con familiares de Aurelia Choc Cac, y pidieron ayuda para que sean localizados, y expresaron su dolor ante lo ocurrido.

Video Familia hispana busca desesperadamente a su madre y hermanos; autoridades temen que corran peligro


Las autoridades piden a la ciudadanía que, si tiene información sobre el paradero de la familia Choc Cac, deben comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile al 251-574-8633.

Creemos que la madre, la hija y el hijo fueron llevados en contra de su voluntad y consideramos que podrían estar en peligro

Estas son las características de Aurelia y sus dos hijos

  • Aurelia Choc Cac, tiene cabello negro, estatura de 5 pies, peso de 140 libras, y fue vista por última vez usando una chaqueta color vino con pantalones tipo jogger color beige.

Destaca que tanto la joven como su hermano tienen lunares visibles

  • Mientras que sus hijos: Niurka Choc tiene cabello negro, estatura de 5 pies 1 pulgada, peso de 100 libras, y fue vista por última vez usando una blusa negra y pantalones a cuadros.
  • Anthony, de 2 años de edad, pesa 30 libras, tiene cabello negro, y fue visto por última vez usando una sudadera con un personaje animado y pantalones de mezclilla azules.
Familia desaparecida en Alabama.
Familia desaparecida en Alabama.
Imagen Redes

Mira también:

Notas Relacionadas

¿Autoridades creen que mamá de Savannah Guthrie sigue viva?: nuevos detalles salen a la luz

¿Autoridades creen que mamá de Savannah Guthrie sigue viva?: nuevos detalles salen a la luz

Univision Famosos
2 min

Notas Relacionadas

“No nos dieron ni agua”, hispanos suman denuncias contra centro de detención ICE en Baltimore

“No nos dieron ni agua”, hispanos suman denuncias contra centro de detención ICE en Baltimore

N+ Univision Washington DC
3 min
Relacionados:
NoticiasDesaparicionesPersonas desaparecidasAlabama

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX