Noticias Forcejeo en una casa y un hombre hispano: claves en la desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos en Alabama Aurelia Choc Cac, su hija Niurka Zuleta Choc, y su pequeño Anthony Garcia Choc, fueron vistos por última vez el viernes 30 de enero en su residencia en Ben Hamilton Road, y desde entonces no se tiene rastro de ellos.



Video Familia hispana busca desesperadamente a su madre y hermanos; autoridades temen que corran peligro

En N+ Univision te contamos la historia de una familia hispana que desapareció en Alabama, y que según las autoridades han descrito la escena como inquietante.

La familia compuesta por Aurelia Choc Cac de 40 años, su hija Niurka Zuleta Choc de 17, y su pequeño Anthony Garcia Choc de 2 años, desaparecieron el 30 de enero pasado. Un día después, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile fue enviada a la residencia de la familia en la cuadra 9000 de Ben Hamilton Road tras el reporte de la sospechosa desaparición.

¿Qué pasó con la familia Choc Cac?

La familia fue vista por última vez el 30 de enero alrededor de las 3:00 p. m. en su residencia. Y de acuerdo con las autoridades, tras una investigación más profunda del caso:

Se encontraron señales de que ocurrió un forcejeo dentro de dicha residencia

Familia hispana desaparecida en Alabama.



Además, agregó que un hombre identificado como Juan Antonio García, de 30 años de edad, con vínculos con Amarillo, Texas, es una persona de interés sobre el caso, se trata de "un hombre hispano".

N+ Univision platicó con familiares de Aurelia Choc Cac, y pidieron ayuda para que sean localizados, y expresaron su dolor ante lo ocurrido.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, si tiene información sobre el paradero de la familia Choc Cac, deben comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile al 251-574-8633.

Creemos que la madre, la hija y el hijo fueron llevados en contra de su voluntad y consideramos que podrían estar en peligro

Estas son las características de Aurelia y sus dos hijos

Aurelia Choc Cac, tiene cabello negro, estatura de 5 pies, peso de 140 libras, y fue vista por última vez usando una chaqueta color vino con pantalones tipo jogger color beige.

Destaca que tanto la joven como su hermano tienen lunares visibles



Mientras que sus hijos: Niurka Choc tiene cabello negro, estatura de 5 pies 1 pulgada, peso de 100 libras, y fue vista por última vez usando una blusa negra y pantalones a cuadros.

Anthony, de 2 años de edad, pesa 30 libras, tiene cabello negro, y fue visto por última vez usando una sudadera con un personaje animado y pantalones de mezclilla azules.

Familia desaparecida en Alabama.