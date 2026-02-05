Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

La TSA implementa con éxito ConfirmID, el nuevo sistema de verificación de identidad para viajeros

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) logró la implementación del nuevo sistema de verificación de identidad alternativa TSA ConfirmID en sus aeropuertos para viajeros.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Viajar sin Real ID ahora puede costar 45 dólares en aeropuertos del norte de Texas

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), del Departamento de Seguridad Nacional informó que se implementó "con éxito" el nuevo sistema de verificación de identidad alternativa TSA ConfirmID en sus aeropuertos.

Según los primeros informes, entre el 95 % y el 99 % de los viajeros presentan su REAL ID u otros documentos de identificación válidos en los controles de seguridad de los aeropuertos, lo que representa una mejora en el cumplimiento normativo.

TSA ConfirmID ha sido un gran éxito gracias a la colaboración continua con nuestras aerolíneas, aeropuertos y socios de la industria, así como a las eficaces iniciativas de divulgación y comunicación pública
Steve Lorincz, subadministrador Ejecutivo Interino de Operaciones de Seguridad de TSA.

¿Qué es el TSA ConfirmID?

PUBLICIDAD

Más sobre Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

TSA cobrará nueva tarifa de 45 dólares a viajeros sin REAL ID en aeropuertos, ¿a partir de cuándo?
1 mins

TSA cobrará nueva tarifa de 45 dólares a viajeros sin REAL ID en aeropuertos, ¿a partir de cuándo?

Estados Unidos
Lo que debes saber de la nueva cuota de $45 que deberás pagar en los aeropuertos si vas a viajar y no tienes Real ID
4 mins

Lo que debes saber de la nueva cuota de $45 que deberás pagar en los aeropuertos si vas a viajar y no tienes Real ID

Estados Unidos
¿No tienes Real ID o pasaporte? Te explicamos cómo funciona la nueva tarifa de $18 para poder viajar
1:27

¿No tienes Real ID o pasaporte? Te explicamos cómo funciona la nueva tarifa de $18 para poder viajar

Estados Unidos
¿No tienes Real ID y vas a viajar? La TSA planea cobrarte $18 en los aeropuertos
2 mins

¿No tienes Real ID y vas a viajar? La TSA planea cobrarte $18 en los aeropuertos

Estados Unidos
La TSA permitirá que pasajeros mantengan sus zapatos puestos en controles de seguridad de aeropuertos
2 mins

La TSA permitirá que pasajeros mantengan sus zapatos puestos en controles de seguridad de aeropuertos

Estados Unidos
Las 7 claves del ‘Real ID’: el documento que necesitarás para poder viajar en avión dentro de EEUU
2:14

Las 7 claves del ‘Real ID’: el documento que necesitarás para poder viajar en avión dentro de EEUU

Estados Unidos
Récord de viajeros, una huelga y mal tiempo: qué esperar en los aeropuertos y carreteras este 'Thanksgiving'
5 mins

Récord de viajeros, una huelga y mal tiempo: qué esperar en los aeropuertos y carreteras este 'Thanksgiving'

Estados Unidos
¿Eres de los que viajará con comida en este 'Thanksgiving'? TSA te dice qué puedes llevar contigo y qué no
2 mins

¿Eres de los que viajará con comida en este 'Thanksgiving'? TSA te dice qué puedes llevar contigo y qué no

Estados Unidos
El pavo sí y la salsa de arándanos no: qué permite la TSA que lleves como equipaje de mano
1:32

El pavo sí y la salsa de arándanos no: qué permite la TSA que lleves como equipaje de mano

Estados Unidos
¿Eres quien dices ser? La TSA experimenta con tecnología de reconocimiento facial para mejorar la seguridad en aeropuertos
6 mins

¿Eres quien dices ser? La TSA experimenta con tecnología de reconocimiento facial para mejorar la seguridad en aeropuertos

Estados Unidos

TSA ConfirmID permite a las personas que no disponen de un Real ID u otro documento válido, como pasaporte estadounidense, tarjeta de residencia, credenciales de viajero confiable o licencias mejoradas, acreditar su identidad mediante una verificación adicional electrónica y biométrica.

Los pasajeros sin identificación aceptable podrían acceder a este servicio alternativo pagando 45 dólares por un periodo de verificación válido por hasta 10 días, que se puede utilizar para viajar varias veces dentro de ese plazo.

La TSA ha desarrollado una serie de pasos recomendados para viajeros que planean usar el sistema:

  • Verificar antes de viajar si su identificación cumple con los estándares (Real ID o alternativa válida).
  • Pagar la tarifa de TSA ConfirmID en línea.
  • Llevar el comprobante de pago al aeropuerto para presentarlo junto con cualquier identificación emitida por el gobierno.

A través de un comunicado, la TSA instó a los pasajeros que aún no han obtenido un Real ID a programar una cita en sus departamentos estatales de vehículos motorizados para tramitarlo, ya que reduce el riesgo de demoras en los controles de seguridad y evita cargos adicionales.
Aunque el proceso TSA ConfirmID ofrece una alternativa, no garantiza que la identidad sea confirmada exitosamente, por lo que la autoridad señaló que algunos viajeros podrían enfrentar obstáculos o incluso no poder abordar si la verificación falla.

Este cambio forma parte de la aplicación plena de la ley REAL ID, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que desde el 7 de mayo de 2025 requiere que todos los pasajeros aéreos mayores de 18 años porten una identificación compatible para volar dentro de territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

TLS

Mira también:

Relacionados:
Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)Real ID11 de SeptiembreNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX