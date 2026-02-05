La TSA implementa con éxito ConfirmID, el nuevo sistema de verificación de identidad para viajeros
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) logró la implementación del nuevo sistema de verificación de identidad alternativa TSA ConfirmID en sus aeropuertos para viajeros.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), del Departamento de Seguridad Nacional informó que se implementó "con éxito" el nuevo sistema de verificación de identidad alternativa TSA ConfirmID en sus aeropuertos.
Según los primeros informes, entre el 95 % y el 99 % de los viajeros presentan su REAL ID u otros documentos de identificación válidos en los controles de seguridad de los aeropuertos, lo que representa una mejora en el cumplimiento normativo.
TSA ConfirmID ha sido un gran éxito gracias a la colaboración continua con nuestras aerolíneas, aeropuertos y socios de la industria, así como a las eficaces iniciativas de divulgación y comunicación públicaSteve Lorincz, subadministrador Ejecutivo Interino de Operaciones de Seguridad de TSA.
¿Qué es el TSA ConfirmID?
TSA ConfirmID permite a las personas que no disponen de un Real ID u otro documento válido, como pasaporte estadounidense, tarjeta de residencia, credenciales de viajero confiable o licencias mejoradas, acreditar su identidad mediante una verificación adicional electrónica y biométrica.
Los pasajeros sin identificación aceptable podrían acceder a este servicio alternativo pagando 45 dólares por un periodo de verificación válido por hasta 10 días, que se puede utilizar para viajar varias veces dentro de ese plazo.
La TSA ha desarrollado una serie de pasos recomendados para viajeros que planean usar el sistema:
- Verificar antes de viajar si su identificación cumple con los estándares (Real ID o alternativa válida).
- Pagar la tarifa de TSA ConfirmID en línea.
- Llevar el comprobante de pago al aeropuerto para presentarlo junto con cualquier identificación emitida por el gobierno.
A través de un comunicado, la TSA instó a los pasajeros que aún no han obtenido un Real ID a programar una cita en sus departamentos estatales de vehículos motorizados para tramitarlo, ya que reduce el riesgo de demoras en los controles de seguridad y evita cargos adicionales.
Aunque el proceso TSA ConfirmID ofrece una alternativa, no garantiza que la identidad sea confirmada exitosamente, por lo que la autoridad señaló que algunos viajeros podrían enfrentar obstáculos o incluso no poder abordar si la verificación falla.
Este cambio forma parte de la aplicación plena de la ley REAL ID, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que desde el 7 de mayo de 2025 requiere que todos los pasajeros aéreos mayores de 18 años porten una identificación compatible para volar dentro de territorio estadounidense.
