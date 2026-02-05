Noticias

Recompensa por madre de Savannah Guthrie: Sheriff de Pima y FBI ofrecen esta cantidad por información

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ofreció una conferencia de prensa para dar detalles sobre el caso e informar que se incrementó la recompensa por información que permita localizar a la mujer

N+ Univision
Video Desaparición de Nancy Guhtrie: FBI ofrece recompensa de $50,000 por información de la madre de Savannah Guthrie

Después del secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ofreció una conferencia de prensa el jueves 5 de febrero para dar detalles sobre el caso e informar que se incrementó la recompensa por información que permita localizarla.

¿De cuánto es la recompensa por datos de Nancy Guthrie?

Desde Tucson, Arizona, Nanos anunció que la recompensa asciende ahora a 50,000 dólares por datos que ayuden a encontrar a Nancy Guthrie. El funcionario aseguró que las autoridades consideran que la mujer continúa con vida y expresó su esperanza de que regrese pronto a casa.

“En este momento, creemos que Nancy sigue con vida. Queremos que vuelva a casa”, afirmó el sheriff durante la conferencia.

El jefe policial también reiteró el llamado a la comunidad para que proporcione cualquier dato que pueda resultar útil en la investigación, destacando que incluso la información que parezca menor podría ser clave para dar con su paradero.

Recompensa del FBI por información madre de Savannah Guthrie

Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó el aumento de la recompensa mediante un comunicado oficial. La agencia federal se mantiene colaborando con las autoridades locales en la búsqueda de la mujer.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta 50,000 dólares por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición”, señaló la institución en el documento.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información relevante que se comunique con las líneas oficiales de denuncia, subrayando que los reportes pueden hacerse de manera confidencial.

¿En dónde fue vista por úíltima vez?

La madre de Savannah Guthrie fue vista por última vez en su residencia ubicada en el vecindario Catalina Foothills, en Tucson, Arizona, durante la noche del 31 de enero de 2026, según información proporcionada por el FBI.

Desde entonces, equipos de búsqueda y agencias de seguridad trabajan de forma coordinada para localizarla, mientras familiares y autoridades mantienen la esperanza de encontrarla sana y salva.

