Noticias Trump dice que líderes latinoamericanos son "astutos" al mandar a su "gente mala" a EEUU El presidente de Estados Unidos asegura que, gracias a su política de deportaciones y salidas voluntarias, al menos 2.5 millones de migrantes han abandonado el país

Video Trump anuncia expansión de operativos de ICE a 5 ciudades más tras muertes en Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves 5 de febrero de 2026 que los líderes latinoamericanos son “astutos” al enviar a su “gente mala” a territorio estadounidense. La afirmación se produjo durante un desayuno con líderes religiosos celebrado en Washington.

De acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), Trump recordó declaraciones realizadas durante la campaña electoral de 2024. “Recuerden que en la campaña electoral de 2024 acostumbraban decir que sus criminales hacían que los nuestros parecieran bebés”, señaló el mandatario ante los asistentes.

PUBLICIDAD

Postura de Trump sobre América Latina

En el evento estuvo presente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien Trump elogió previamente como un “gran tipo”. El mandatario estadounidense destacó que Bukele ha ayudado a Estados Unidos al aceptar criminales peligrosos en cárceles de alta seguridad salvadoreñas.

Durante el encuentro, Trump se dirigió a Bukele en tono de broma: “ ¿No es cierto que no mandas a tu buena gente a Estados Unidos? ¿No dirías eso?”. Luego añadió que hablaría con él más tarde, provocando risas entre el público y el propio presidente salvadoreño. “Le quiero. Ha hecho un gran trabajo”, afirmó.

Trump reiteró su postura sobre América Latina: “Son gente astuta, espabilados. Cuando lideras algunos de esos países, en Sudamérica o en América Latina, tienes que ser espabilado. Cuidan a su buena gente, solo nos mandan a la gente mala”.

Elogia política migratoria

Durante el desayuno, el presidente estadounidense ofreció un balance de su primer año de gobierno. Destacó el aumento en la venta de biblias y una mayor asistencia de jóvenes a oficios religiosos, según cifras de su administración.

También anunció una jornada nacional de plegaria para el 17 de mayo en el Mall de Washington, en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. “Vamos a consagrar de nuevo a Estados Unidos como ‘una sola nación, bajo Dios’”, afirmó.

El Partido Republicano enfrentará elecciones legislativas de medio mandato en noviembre. Trump asegura que, gracias a su política de deportaciones y salidas voluntarias, al menos 2.5 millones de migrantes han abandonado el país.

PUBLICIDAD

JICM