Qué riesgos supone para todo el mundo la orden de Trump de reiniciar las pruebas nucleares en EEUU

Donald Trump ordenó al Pentágono reanudar de inmediato las pruebas de armas nucleares, en igualdad de condiciones con los programas de pruebas de otros países.

Si el presidente se refiere a la reanudación de las pruebas nucleares explosivas, sería una medida sumamente desafortunada y lamentable por parte de Estados Unidos.

Casi inevitablemente, esto conllevaría anuncios recíprocos de represalias por parte de otros países con armas nucleares, en particular Rusia y China, lo que consolidaría una carrera armamentista acelerada que nos pone a todos en grave peligro.

Además, crearía graves riesgos de lluvia radiactiva a nivel mundial. Incluso si dichas pruebas nucleares se realizan bajo tierra, esto supone un riesgo en cuanto a la posible liberación y emisión de materiales radiactivos, así como la potencial filtración a las aguas subterráneas.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ha sido firmado por 187 Estados, consolidándose como uno de los tratados de desarme con mayor respaldo en el mundo.

EEUU firmó el tratado hace décadas, pero aún no lo ha ratificado. No obstante, está legalmente obligado a no violar el espíritu y el propósito del tratado mientras sea signatario.

¿Para qué se utilizan las pruebas nucleares y por qué se dejaron de realizar?

En años anteriores, el propósito de las pruebas era comprender los efectos de las armas nucleares. Por ejemplo, saber los daños causados por la explosión a diferentes distancias, lo que proporcionaba confianza en la destrucción de un objetivo militar determinado.

Comprender las consecuencias de las armas nucleares ayuda a las Fuerzas Armadas a planificar su uso y, hasta cierto punto, a proteger su propio equipo y personal militar del posible uso de armas nucleares por parte de adversarios.

Pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países han utilizado principalmente las pruebas como parte del desarrollo de nuevos diseños de armas. De hecho, se han realizado más de 2,000 pruebas, principalmente para comprender el funcionamiento de estas nuevas armas.

Sin embargo, los enormes problemas ambientales y de salud causados por las pruebas nucleares llevaron a las naciones a acordar una moratoria sobre las pruebas atmosféricas durante un par de años a principios de la década de 1960.

En 1963, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares prohibió las pruebas nucleares en todos los entornos, excepto bajo tierra.

Desde entonces, los estados con armamento nuclear han dejado de realizar pruebas nucleares en fechas distintas.

EEUU cesó sus actividades en 1992, mientras que Francia lo hizo en 1996. Tampoco se sabe que China ni Rusia hayan realizado pruebas desde la década de 1990. Corea del Norte es el único estado que ha realizado abiertamente una prueba nuclear en este siglo, la más reciente en 2017.

Estas pausas se produjeron en la década de 1990 por una razón: para entonces, gracias a los avances técnicos e informáticos, se hizo posible probar nuevos diseños de armas nucleares de forma fiable, sin necesidad de detonarlas.

En esencia, los Estados nucleares, en particular los más avanzados, cesaron sus actividades cuando ya no necesitaron realizar pruebas explosivas de nuevos diseños de armas para modernizar sus arsenales, como siguen haciendo.

Niveles preocupantes de proliferación nuclear

Hay buenas noticias en el ámbito de las armas nucleares. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares ya ha sido firmado por la mitad de las naciones del mundo.

Este es un tratado histórico que, por primera vez, prohíbe las armas nucleares y proporciona el único marco acordado internacionalmente para su eventual eliminación.

Sin embargo, con la excepción de este importante avance, todo lo demás ha ido mal.

Los nueve Estados con armamento nuclear (EEUU, China, Rusia, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel) están invirtiendo sumas sin precedentes en el desarrollo de armas nucleares más precisas, sigilosas, de mayor alcance, más rápidas y más fáciles de ocultar.

Esto reduce potencialmente el umbral para su uso. Y ciertamente no indica que estas potencias se tomen en serio el cumplimiento de sus obligaciones jurídicamente vinculantes de desarme en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

Además, varios países con armamento nuclear se han visto involucrados en conflictos recientes en los que se han proferido amenazas nucleares, especialmente Rusia e Israel.

Resulta preocupante que también hayamos visto cómo el número de armas nucleares “disponibles para su uso” ha comenzado a aumentar de nuevo.

Esto incluye las armas almacenadas en arsenales militares, las desplegadas (vinculadas a sistemas de lanzamiento como misiles) y las que se encuentran en alerta máxima, las cuales son las más propensas a un uso accidental, ya que pueden lanzarse en cuestión de minutos tras tomar la decisión de hacerlo. Todas estas categorías están en aumento.

Rusia, en particular, posee armas nunca antes vistas, como un misil de crucero de propulsión y ojiva nuclear que, según el presidente Vladímir Putin, su país probó con éxito el pasado domingo. China también está iniciando un rápido desarrollo de su arsenal nuclear.

Y EEUU acaba de completar el ensamblaje de una nueva bomba de gravedad nuclear.

El tratado Nuevo START tampoco avanza

Casi todos los tratados que limitaban las armas nucleares desde el fin de la Guerra Fría han sido derogados.

Actualmente, solo queda un tratado que limita el 90% de las armas nucleares del mundo, las cuales están en manos de EEUU y Rusia. Se trata del Nuevo START, que expirará en febrero del próximo año.

Putin ofreció extenderlo informalmente por un año más, y Trump lo ha considerado una buena idea. Sin embargo, su vencimiento oficial está a solo cuatro meses, y aún no se han iniciado negociaciones formales para un tratado sucesor.

EEUU también ha afirmado que China debe participar en el tratado sucesor, lo que lo complicaría enormemente. China no ha manifestado su disposición a formar parte del proceso.

No está claro si se negociará algo para mantener estas restricciones más allá de febrero. Ninguno de los Estados con armas nucleares está negociando nuevos tratados.

Todo esto significa que el Reloj del Apocalipsis —una de las evaluaciones más autorizadas y conocidas sobre las amenazas existenciales que enfrenta el mundo— se ha adelantado este año más que nunca.

Es un momento extraordinariamente peligroso en la historia.

* Tilman Ruff es investigador principal honorario de la Escuela de Población y Salud Global en la Universidad de Melbourne, Australia. Ruff está afiliado a Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas N ucleares y la Asociación Médica para la Prevención de la Guerra.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer el original en inglés.

